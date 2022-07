OTTAWA, ON, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Agence de la santé publique du Canada

Chaque année, le 28 juillet, nous soulignons la Journée mondiale contre l'hépatite et nous nous unissons pour sensibiliser la population à l'hépatite virale et à la nécessité d'agir pour l'éliminer. Aujourd'hui, nous reconnaissons et célébrons tous les progrès qui ont été réalisés et nous relevons les défis actuels.

À l'échelle mondiale, l'hépatite virale est l'une des principales causes de décès, représentant 134 millions de décès par année, soit plus que le VIH et le sida, la tuberculose ou la malaria. Les virus liés à l'hépatite les plus courants au Canada sont A, B et C. L'hépatite A et l'hépatite B sont évitables par la vaccination, et l'hépatite C peut être guérie grâce à un traitement très efficace.

Depuis l'introduction du vaccin contre l'hépatite A au Canada en 1996 pour les personnes qui courent un risque accru d'infection, l'incidence de cette maladie a diminué et le risque global pour le public est faible. Le vaccin ne fait pas partie des programmes d'immunisation systématique au Canada, toutefois, les programmes d'immunisation régionaux comme celui du Québec peuvent le recommander. Les taux d'hépatite B aiguë au Canada sont également faibles, et, depuis 2010, les taux d'hépatite B chronique sont à la baisse. L'hépatite B est aussi une maladie évitable par la vaccination et fait partie des programmes de vaccination systématique partout au Canada.

Au Canada, plus de 200 000 personnes vivent avec l'hépatite C chronique et près de la moitié ne savent peut-être pas qu'elles sont infectées. Les facteurs de risque comprennent le partage du matériel de consommation de drogues, un tatouage ou un perçage effectué à l'aide de matériel non stérile, l'exposition à du sang au cours d'une activité sexuelle ou des séjours dans une région où l'hépatite C est courante. Une analyse sanguine est le seul moyen de détecter une exposition au virus de l'hépatite C.

Le gouvernement du Canada est déterminé à éliminer, d'ici 2030, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) en tant que menaces pour la santé publique. Nous travaillons avec des organismes communautaires, des partenaires autochtones, les provinces et les territoires, des chercheurs et le secteur de la santé et nous les appuyons afin de prévenir de nouvelles infections et de réduire les répercussions de l'hépatite virale et d'autres ITSS.

Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés en raison de la pandémie de COVID-19, bon nombre d'organismes communautaires et de fournisseurs de services dans l'ensemble du pays continuent de travailler sans relâche pour atteindre les personnes touchées par l'hépatite et enclencher le changement en luttant contre la stigmatisation et la discrimination au sein de nos systèmes de santé et de nos collectivités. Je suis très inspirée et reconnaissante pour le travail qu'ils font. Nous devons continuer à appuyer leur travail par nos actions individuelles pour lutter contre la stigmatisation.

Le dépistage de l'hépatite est essentiel pour arrêter la propagation du virus. Il permet de s'assurer que les personnes infectées par l'hépatite ont accès au traitement, aux soins et au soutien appropriés et que les personnes dont le résultat est négatif ont accès à des services de prévention. Communiquez avec un professionnel de la santé pour savoir si vous devez subir un test de dépistage de l'hépatite. Si nous agissons tous, nous pourrons contribuer à l'atteinte de notre objectif mondial d'éliminer l'hépatite virale en tant que menace pour la santé mondiale d'ici 2030. Pour de plus amples renseignements sur l'hépatite, veuillez consulter ces ressources de sensibilisation.

