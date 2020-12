OTTAWA, ON, le 23 déc. 2020 /CNW/ - Alors que la recrudescence de la COVID-19 se poursuit au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où elle se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Voici le plus récent résumé des chiffres et des tendances à l'échelle nationale, et les mesures que nous devons tous prendre pour maintenir le nombre de cas de COVID-19 à des niveaux gérables dans tout le pays.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 521 509 cas de COVID-19, dont 14 425 décès au Canada; ces chiffres cumulés nous renseignent sur le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Comme les taux d'infection demeurent élevés dans beaucoup de régions, il est important de se rappeler que la vaste majorité des Canadiens sont toujours vulnérables à la COVID-19. C'est pourquoi il est important que chacun continue de prendre des précautions individuelles pour assurer sa propre sécurité et celle de sa famille et de sa collectivité.

À l'heure actuelle, il y a 75 523 cas actifs dans tout le pays. Les dernières données nationales indiquent des moyennes quotidiennes de 6 614 nouveaux cas (du 16 au 22 décembre). La COVID-19 se propage chez les gens de tout âge, et les taux d'infection sont élevés dans tous les groupes d'âge. Toutefois, à l'échelle nationale, les taux d'infection demeurent les plus élevés chez les personnes de 80 ans et plus qui sont les plus susceptibles de subir des conséquences graves.

De même, des éclosions continuent de se produire au sein des populations et des communautés à risque élevé, y compris dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, les habitations collectives, les établissements correctionnels, les collectivités autochtones et les régions éloignées du pays. Les répercussions de la transmission élevée de la maladie au cours de semaines et de mois se manifestent par un nombre toujours croissant de cas graves et de décès, des perturbations importantes des services de santé et des défis constants pour les régions qui ne sont pas suffisamment équipées pour gérer des urgences médicales complexes.

À l'échelle nationale, on enregistre toujours une hausse des hospitalisations et des décès, qui ont tendance à survenir une à plusieurs semaines après l'augmentation de la transmission de la maladie. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne, 3 372 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans les hôpitaux canadiens chaque jour au cours de la dernière période de sept jours (du 16 au 22 décembre), dont 681 se trouvaient dans des unités de soins intensifs. Au cours de la même période, 109 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour. Cette situation continue d'exercer une forte pression sur les ressources locales dans le milieu de la santé, en particulier dans les régions où les taux d'infection sont les plus élevés. Nous sommes tous touchés par cette situation, car nos travailleurs de la santé et notre système de santé s'acquittent d'une lourde charge et des interventions médicales non urgentes, mais importantes, doivent être annulées ou reportées, ce qui alourdit l'arriéré qui existe déjà.

Tandis que nous continuons à travailler au développement de vaccins sûrs et efficaces pour contrôler la COVID-19 de façon généralisée et durable, nous prions les Canadiens à continuer de prendre des mesures individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leur famille : restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, suivez les conseils des autorités de santé publique de votre région et suivez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, l'étiquette respiratoire, le nettoyage et la désinfection des surfaces et le port du masque au besoin (y compris lorsque vous ne pouvez pas maintenir en permanence une distance de deux mètres avec les personnes de l'extérieur de votre ménage).

Ces pratiques sont particulièrement importantes pendant le temps des fêtes. Nous sommes probablement nombreux à nous y préparer en achetant des cadeaux et d'autres articles festifs et en cherchant des moyens de célébrer en toute sécurité cette année. Dans la mesure du possible, je vous encourage à faire vos achats en ligne ou à opter pour la cueillette à l'auto afin de réduire votre risque d'exposition. Si vous devez magasiner en personne, planifiez votre sortie de manière à éviter les foules, limitez le nombre de personnes qui vous accompagnent et ne touchez qu'aux articles que vous comptez acheter. Veuillez adopter les mesures de protection contre la COVID-19 mises en place dans les magasins, notamment le marquage au sol et les autres repères visuels qui garantissent la distanciation physique.

La période des fêtes sera différente cette année et, pour certaines personnes, elle pourrait favoriser une consommation d'alcool accrue. Bien que la meilleure façon d'éviter les risques à court et à long terme liés à l'alcool consiste à ne pas en consommer, les Canadiens qui en prennent sont invités à consulter les Directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada pour se doter des stratégies permettant de réduire les risques. On y trouve de l'information sur le format standard des boissons, les limites quotidiennes et hebdomadaires recommandées ainsi que des rappels d'éviter l'alcool et les autres drogues si l'on est enceinte, si l'on allaite et si l'on conduit un véhicule. Pour terminer, je vous invite à consulter votre autorité locale de santé publique pour vous informer sur les mesures de sécurité en vigueur pendant les fêtes, dont les restrictions sur les rassemblements sociaux. N'oubliez pas que le moyen le plus sûr de célébrer cette année est de le faire avec les membres de votre ménage. Non seulement cela limitera la propagation de la COVID-19, qui est toujours en pleine recrudescence au Canada, mais vos actions d'aujourd'hui pourraient sauver des vies.

Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et sur les mesures pour réduire la COVID-19 dans les communautés ainsi qu'en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie. Veuillez consulter mon document d'information pour obtenir plus de renseignements et de ressources sur les moyens de réduire les risques d'infection et de vous protéger, ainsi que les autres.

