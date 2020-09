OTTAWA, ON, le 21 sept. 2020 /CNW/ - Au lieu d'une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« On a dénombré 143 649 cas de COVID 19 au Canada, dont 9 217 décès. Des personnes infectées, 87 % sont maintenant rétablies. Au cours de la dernière semaine, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de près de 47 111 personnes en moyenne par jour, dont 1,4 % a reçu un résultat positif. En date du vendredi 18 septembre, le nombre moyen de cas signalés quotidiennement au Canada au cours des sept jours précédents s'élevait à 849. Comme ce ne sont pas tous les territoires et toutes les provinces qui déclarent les nouveaux cas au cours de la fin de semaine, la nouvelle moyenne des cas signalés par jour sera communiquée mardi, une fois que ces données auront été compilées.

Compte tenu des 875 nouveaux cas déclarés hier au Canada et des autres cas qui devraient être signalés par les provinces fournissant leurs données de fin de semaine le lundi, nous pouvons voir l'ampleur de la transmission jusqu'à il y a deux semaines. Ces chiffres montrent qu'il y a une forte circulation du virus et que la situation ne fera qu'empirer si nous ne faisons pas notre mieux pour ralentir la propagation de la COVID-19. Le fait est que les autorités de santé publique ne peuvent y arriver seules. Nous devons unir nos efforts pour ramener la propagation à un niveau gérable présentant moins de transmission.

En ce lundi, passons en revue nos efforts et réfléchissons aux autres actions que nous pouvons mener pour faire partie de la solution. Voici une courte liste des principales choses qu'il faut tous faire pour mieux se protéger :

Sachez qu'il est essentiel de rester à la maison et à l'écart des autres si vous présentez des symptômes, même faibles. Renseignez-vous davantage sur les symptômes de la COVID-19 et sachez comment subir un test de dépistage.

Revoyez votre bulle de contacts. Elle devrait se limiter aux membres de votre foyer actuel ou à un petit nombre stable de personnes de confiance. Plus le groupe est petit, moins il y a de risques.

La première ligne de défense consiste à prendre des mesures de protection personnelle, comme maintenir une distance physique, se laver les mains et se couvrir le nez et la bouche quand on tousse et qu'on éternue. Il ne faut jamais baisser la garde.

Le port d'un masque non médical dans les espaces clos, les lieux bondés ou les situations de contacts étroits et lorsque la distanciation physique est difficile constitue une autre mesure de protection importante. N'oubliez pas que personne n'est à l'abri de l'infection et que certaines personnes peuvent transmettre le virus même avant de présenter des symptômes.

Pour en savoir plus sur ces mesures et sur les autres façons de vous protéger et de protéger les autres, lisez mon document d'information à propos des renseignements et des ressources sur la COVID-19. Enfin, soyez conscient des risques d'exposition dans votre région et prenez des décisions éclairées en fonction des derniers conseils, notamment en suivant les recommandations des autorités de santé publique provinciales, territoriales et locales. »

