OTTAWA, ON, le 19 août 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Il y a eu 123 154 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 045 décès. Des personnes infectées, 89 % des personnes sont maintenant rétablies. Jusqu'à maintenant, les laboratoires du Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de 4 880 172 personnes. Au cours de la semaine dernière, plus de 48 700 personnes en moyenne ont été testées chaque jour, dont 0,8 % ont reçu un résultat positif. Au cours des dernières semaines, le nombre de cas au pays a varié entre 350 et 500 cas par jour, et un peu plus de 390 cas ont été signalés quotidiennement au cours des sept derniers jours.

Alors que les autorités de la santé publique et les Canadiens ne ménagent pas leurs efforts pour limiter la propagation de la COVID-19, nous suivons de près les indicateurs d'activité de la maladie, dont le nombre de cas quotidiens, le nombre de cas hospitalisés et le pourcentage de personnes ayant un reçu un résultat positif afin d'informer et d'adapter nos actions au besoin.

Actuellement, les résultats de nos efforts indiquent que nous contrôlons la propagation de la COVID-19 à un niveau gérable. Le nombre de cas quotidien moyen demeure entre 350 et 500 nouveaux cas par jour dans tout le pays. Après la réduction du nombre de cas signalés au cours de la fin de semaine, le taux d'infection à la COVID-19 est remonté lundi, comme à l'habitude, 785 nouveaux cas ayant été déclarés. Toutefois, la moyenne mobile sur sept jours permet d'atténuer l'écart entre les creux de la fin de semaine et les sommets du lundi, avec une moyenne de 391 cas signalés quotidiennement au cours des sept derniers jours, un chiffre qui se situe dans la fourchette actuelle.

De nouveaux cas continueront d'apparaître à mesure que le virus de la COVID-19 circulera au Canada et dans le monde, mais nous avons également amélioré notre capacité de gérer la propagation à l'avenir. Nous avons renforcé les capacités des systèmes de santé, de santé publique et de laboratoire, et les espaces économiques et sociaux ont été modifiés de manière à réduire les risques d'exposition à mesure qu'ils rouvraient. Plus important encore, nous avons tous appris l'importance des mesures de santé publique essentielles, comme l'éloignement physique, l'hygiène des mains et la protection supplémentaire du port de masques non médicaux, et d'autres précautions pour réduire le risque d'infection et de propagation du virus.

Alors que nous poursuivons la réouverture des espaces, y compris une très importante, celle de nos écoles, il ne s'agira pas de la rentrée scolaire et professionnelle de 2019. Ce sera plutôt un retour à des espaces modifiés, à des routines adaptées et à des protocoles d'atténuation qui font partie intégrante de notre approche axée sur la prudence pour la réouverture, afin de maintenir le taux d'infection à la COVID-19 à un niveau bas. Il y aura des incertitudes dans l'avenir, mais nous avons fait preuve de force et d'adaptabilité tout au long du processus, et les enfants du Canada continueront de démontrer leur résilience alors qu'ils reprennent leurs activités d'apprentissage et de socialisation à l'école, conditions essentielles pour obtenir les meilleurs résultats à long terme.

Aujourd'hui, je tiens également à saluer un autre groupe de bâtisseurs de résilience. Tout au long de la crise de la COVID-19, les organismes d'aide humanitaire se sont efforcés de protéger les personnes à haut risque de contracter une infection à la COVID-19 et de renforcer la résilience des collectivités au Canada et dans le monde entier. Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, je tiens à saluer ces authentiques héros et héroïnes qui vivent et travaillent parmi nous.

Remercions tous les membres de ces organismes, ainsi que tous nos travailleurs essentiels, aujourd'hui et chaque jour. Nous pouvons tous leur faciliter la tâche en améliorant notre savoir-faire en matière de lutte contre la COVID-19 et en faisant notre part pour maintenir le taux d'infection à un faible niveau. En comprenant les risques, en respectant les directives de santé publique locales et en prenant les bonnes précautions, nous serons en mesure de prendre des décisions éclairées pour nous protéger, et protéger nos familles et nos collectivités. Vous pouvez trouver des renseignements et des conseils supplémentaires ici. »

