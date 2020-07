Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada le 18 juillet 2020

OTTAWA, ON, le 18 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au nom de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

« On a signalé 109 669 cas de COVID-19, dont 8 839 décès. 88 % des personnes se sont rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont soumis plus de 3 438 000 personnes à un test de dépistage de la COVID-19. Au cours de la semaine dernière, 40 000 personnes en moyenne par jour ont subi un test de dépistage, dont 1 % ont obtenu un résultat positif.

Alors que de plus en plus de Canadiens sortent et interagissent avec d'autres personnes, nous nous attendons à observer de nouveaux cas de COVID-19. Sans un vaccin ou un traitement efficace, le nombre quotidien de nouveaux cas au Canada ne tombera pas à zéro dans un avenir prévisible.

Bien que les mesures de santé publique soient largement acceptées et appliquées quotidiennement, comme le lavage fréquent des mains, l'éloignement physique et le port de masques non médicaux ou de couvre-visage dans les lieux fréquentés, il est possible que quelqu'un que vous connaissez tombe malade et reçoive un diagnostic positif au test de dépistage de la COVID-19.

Le cas échéant, il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte. N'importe qui peut contracter ce virus très contagieux.

Nous sommes tous dans le même bateau et pour traverser cette épreuve, nous devrons nous entraider et reconnaître que personne ne veut tomber malade ni transmettre le virus au sein de sa communauté.

Nous encourageons tous les Canadiens à connaître les symptômes associés à la COVID-19. Les symptômes varient d'une personne à une autre et selon l'âge, mais les symptômes les plus courants de la COVID-19 comprennent la fièvre, la toux et un essoufflement ainsi que de la fatigue et une perte de l'appétit, de l'odorat ou du goût. Les symptômes les moins courants peuvent comprendre, entre autres, la diarrhée, la nausée, des vomissements et des douleurs musculaires.

Quiconque ressentant des symptômes de la COVID-19, même légers, devrait rester à la maison et communiquer avec son autorité de santé publique locale pour savoir comment se faire tester. Les personnes obtenant un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ont besoin de notre soutien et de nos encouragements. Malheureusement, certaines personnes ont été victimes de stigmatisation et doivent composer avec des sentiments de stress et même de culpabilité. En fait, nous devrions les remercier d'avoir contribué à limiter la propagation après leur diagnostic, soit en s'isolant à la maison et en aidant les autorités de santé publique locales à retracer les contacts susceptibles d'avoir été exposés.

Il est également possible qu'une personne ne présentant aucun symptôme de la COVID-19 soit infectée par le virus. Si quelqu'un que vous connaissez pense avoir été exposé au virus ou développe des symptômes de la COVID-19, encouragez-les à s'isoler et à communiquer avec leur autorité de santé publique locale pour savoir quoi faire, notamment quand et où se faire tester.

Amis, familles, employeurs et employés doivent s'entraider afin que nous puissions continuer à surveiller la transmission et à la contrôler. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]