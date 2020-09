OTTAWA, ON, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, au lieu de faire une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante :

« Il y a eu 139 747 cas de COVID-19 au Canada, dont 9 193 décès. Des personnes infectées, 88 % sont maintenant rétablies. Les laboratoires de tout le pays ont analysé quotidiennement les tests de dépistage de la COVID-19 de 47 111 personnes au cours de la dernière semaine, 1,4 % a obtenu un résultat positif. En moyenne, 779 nouveaux cas ont été signalés quotidiennement au cours des sept derniers jours.

L'augmentation actuelle du nombre de nouveaux cas signalés quotidiennement est toujours source de préoccupation. Comme le virus circule encore, la situation pourrait changer rapidement et nous pourrions ne plus avoir la capacité de garder le nombre de cas de COVID-19 à un niveau que nous pouvons gérer.

Ce printemps, les Canadiens ont agi ensemble et avec détermination pour aider le pays à freiner la propagation du virus. Parce qu'ils ont suivi les conseils en matière de santé publique, le nombre de cas de COVID-19 subi une diminution constante jusqu'à la fin du printemps et au début de l'été. Ces mesures ont sans conteste sauvé des vies, permis de ne pas submerger le système de santé et contribué à la réouverture de bon nombre d'entreprises, d'installations et d'espaces publics au cours de l'été de façon sécuritaire.

Toutefois, l'augmentation constante du nombre de cas déclarés quotidiennement sur de nombreuses semaines, y compris les éclosions liées à des regroupements privés et des événements publiques où les directives en matière de santé publique, comme la distanciation sociale et le port du masque, n'ont pas été suivies, continue d'accroître le risque que la propagation de la COVID-19 échappe à notre contrôle.

N'oubliez pas, les autorités locales de santé publique ne peuvent y arriver seules, ce sont les actions de chaque citoyen canadien qui peuvent garder le nombre de cas de COVID-19 à un seuil gérable. Je demande à la population de redoubler d'efforts pour ralentir la propagation de la COVID-19. Suivez les derniers conseils des autorités de santé publique, y compris les recommandations des autorités de santé publique de votre province ou de votre territoire et de votre région. Cela comprend :

d'éviter les lieux achalandés;

de veiller à ce que votre cercle de contacts sociaux se limite à nombre de personnes recommandées par votre province ou votre territoire;

de vous laver les mains fréquemment ou d'utiliser un désinfectant pour les mains approuvées par Santé Canada lorsque vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon;

de garder une distance physique de deux mètres des personnes qui ne font pas partie de votre cercle de contacts étroits,

de prendre des précautions supplémentaires comme le port d'un masque non médical chaque fois que vous vous trouvez dans un espace clos, un lieu bondé ou une situation où il est difficile de maintenir une distance des autres personnes.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les moyens de réduire le risque de contracter la COVID-19 ou de la propager ici. Notre avenir est maintenant l'affaire de chacun des Canadiens. Chaque mesure prise, quotidiennement, aura une incidence sur l'évolution de la COVID-19 cet automne et cet hiver, sur l'endroit où les éclosions du virus se produiront et sur la nécessité ou non de mettre en place des restrictions ciblées là où ces éclosions auront lieu.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

