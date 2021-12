La pandémie de COVID‑19 continue d'être une source de stress et de causer de l'anxiété à de nombreux membres de la population canadienne, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail Espace mieux-être Canada offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

OTTAWA, ON, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continue de surveiller les indicateurs épidémiologiques de la COVID-19 pour rapidement déceler, comprendre et communiquer les enjeux émergents et préoccupants. Voici un bref sommaire, ainsi que les dernières données et tendances à l'échelle du pays.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 1 857 999 cas de COVID-19 et 30 012 décès. Ces chiffres cumulatifs représentent le fardeau qu'est la COVID-19 jusqu'à présent, et le nombre de cas présents, qui se situe maintenant à 43 909. Les moyennes mobiles sur sept jours indiquent l'évolution de la maladie et les tendances liées à la gravité.

Depuis la semaine passée, le nombre de cas associés au variant préoccupant Omicron ont augmenté rapidement au Canada et ailleurs dans le monde. Mardi, l'Organisation mondiale de la Santé indiquait que le variant Omicron avait été recensé dans 77 pays de différentes régions (en anglais seulement), mais il se trouve probablement déjà dans la plupart des pays, même s'il n'a pas encore été détecté partout. La propagation rapide d'Omicron au Canada et dans le monde est préoccupante et met en évidence la nécessité de faire preuve de vigilance, alors qu'arrivent les Fêtes de fin d'année. Selon les données préliminaires, Omicron est extrêmement transmissible, et l'immunité antérieure, obtenue grâce à la vaccination ou à l'infection, offre une protection réduite contre l'infection par le nouveau variant. À l'échelle nationale, le nombre quotidien de cas continue d'augmenter, et l'accélération causée par Omicron dans certaines régions du pays est rapide. Selon la modélisation, on peut s'attendre à une multiplication encore plus rapide du nombre de cas si le variant Omicron remplace le variant delta en tant que souche dominante au Canada.

Durant la plus récente période de sept jours (du 10 au 16 décembre), 5 001 nouveaux cas ont été signalés en moyenne dans l'ensemble du Canada, ce qui représente une augmentation de 45 % par rapport à la semaine précédente. De ces cas, en date du 16 décembre 2021, 344 sont des cas confirmés du variant Omicron, et ils ont été déclarés dans 11 provinces et territoires; toutefois, ces cas ne représentent vraisemblablement que la pointe de l'iceberg. Fait Important, un nombre croissant de cas dans l'ensemble du pays sont sans lien avec des voyages, ce qui signifie que la transmission communautaire d'Omicron a déjà lieu dans de nombreuses régions du Canada; des éclosions sont signalées dans plusieurs types de milieux différents. Les cas déclarés d'Omicron au Canada concernent des personnes vaccinées aussi bien que des personnes non vaccinées, de même que des personnes déjà infectées par le passé. Néanmoins, il convient de souligner que le fait d'être entièrement vacciné devrait nous offrir une protection raisonnable contre l'infection et vraisemblablement une bonne protection contre la maladie grave.

À l'heure actuelle, les tendances en matière d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs sont à la hausse en Ontario et au Québec, et il pourrait bientôt en être de même des tendances nationales. Bien que des incertitudes demeurent au sujet de l'éventuelle incidence du variant Omicron sur la gravité de la maladie, toute augmentation rapide du nombre de cas pourrait alourdir le fardeau que porte le système de santé. Les dernières données provinciales et territoriales montrent qu'en moyenne, 1 461 personnes touchées par la COVID-19 se sont fait soigner dans des milieux hospitaliers chaque jour au cours de la période de sept jours la plus récente (du 10 au 16 décembre) ce qui représente une baisse de 0,6 % comparativement à la semaine dernière. Cela comprend notamment une moyenne de 453 personnes aux soins intensifs, 1 % de moins que la semaine précédente, et une moyenne de 19 décès signalés chaque jour, du 10 au 16 décembre. Au cours des semaines et des mois à venir, il demeurera crucial de maintenir un faible taux d'infection pour éviter une nouvelle hausse des tendances relatives aux cas graves et pour alléger le fardeau qui continue de peser sur le système de santé, particulièrement dans les régions fortement affectées.

Quel que soit le variant du virus SARS-CoV-2 qui circule, nous savons qu'ensemble, la vaccination, notamment les doses de rappel recommandées, et les couches de mesures de santé publique et de pratiques individuelles sont le meilleur moyen de réduire la propagation de la maladie et la gravité de ses effets. Bien que, dans une certaine mesure, la protection offerte par la vaccination puisse être moindre contre le variant Omicron, on s'attend à ce que les vaccins contre la COVID-19 dont l'utilisation est autorisée au Canada offrent un certain degré de protection, en particulier contre la maladie grave. De plus, les données probantes continuent d'indiquer qu'une série complète de vaccins contre la COVID-19 approuvés par Santé Canada doit fournir une protection importante contre la maladie grave causée par le variant prédominant Delta, surtout parmi les groupes d'âge jeunes. Selon les dernières données provenant des 10 provinces et territoires portant sur les populations âgées de 12 ans et plus, dans les dernières semaines (du 31 octobre au 27 novembre 2021), la moyenne hebdomadaire ajustée selon l'âge indique que les personnes non vaccinées étaient nettement plus nombreuses à être hospitalisées pour la COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées.

les personnes non vaccinées étaient 31 fois plus susceptibles à être hospitalisées que les personnes entièrement vaccinées. Chez les adultes de 60 ans et plus, les personnes non vaccinées étaient 15 fois plus susceptibles à être hospitalisées que les personnes entièrement vaccinées.

En date du 16 décembre 2021, les provinces et les territoires ont administré plus de 64 millions de doses de vaccins contre la COVID-19. Selon les dernières données provinciales et territoriales, plus de 81 % de l'ensemble de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et plus de 76 % est entièrement vaccinée. Selon les données de couverture vaccinale par âge, en date du 11 décembre 2021, plus de 89 % des personnes âgées de 40 ans ou plus ont reçu au moins une dose et plus de 86 % sont complètement vaccinées, tandis que plus de 86 % des jeunes adultes âgés de 18 à 39 ans ont reçu au moins une dose et 82 % sont pleinement vaccinés.

Chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, 32 % ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. À mesure que le programme de vaccination pédiatrique est déployé partout au Canada, j'encourage les parents et gardiens à chercher de l'information crédible de sources fiables telles que Canada.ca pour prendre des décisions éclairées au sujet de la vaccination contre la COVID-19. J'invite également les fournisseurs de soins de santé et autres intervenants à soutenir les enfants et leurs fournisseurs de soins en les écoutant, en partageant de l'information crédible et en entretenant un dialogue respectueux.

Compte tenu de l'existence de nouveaux éléments probants sur la diminution de la protection conférée par les vaccins au fil du temps, le Comité consultatif national de l'immunisation a récemment mis à jour ses orientations sur les doses de rappel des vaccins contre la COVID-19 à ARNm (en anglais seulement) chez les personnes de 18 ans et plus au moins 6 mois après la fin de la série primaire. La vaccination des personnes admissibles, mais qui n'ont pas encore reçu leur série initiale, demeure une priorité absolue.

Alors que la COVID-19 est toujours en circulation au Canada et à l'étranger, une stratégie vaccinale accrue reste essentielle pour faire face à la pandémie au Canada. Il s'agit notamment de combiner la vaccination avec des mesures de santé publique ciblées et définies et des mesures de protection individuelle telles que rester à la maison ou s'isoler en cas de symptômes, se soumettre à des tests de dépistage en cas de symptômes ou selon les recommandations, être conscient des risques associés aux différents contextes, suivre les conseils des autorités de santé publique locales, et appliquer en tout temps les précautions individuelles. Plus particulièrement, porter un masque bien conçu et bien ajusté dans les lieux publics ou en compagnie de personnes ne faisant pas partie de votre ménage immédiat, éviter les endroits bondés, et optimiser la ventilation intérieure constituent des mesures de protection susceptibles de réduire les risques que vous courrez dans toutes les circonstances. De plus, compte tenu des risques et incertitudes importants associés à la propagation rapide du variant Omicron, il est conseillé aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada pour le moment. Si vous devez voyager, soyez à l'affût des exigences actuelles et en constante évolution qui sont en place pour visiter d'autres pays et pour revenir au Canada.

En plus de se faire entièrement vacciner contre la COVID-19 et de recevoir une dose de rappel du vaccin COVID-19 tel que recommandé, nous pouvons également rester en santé durant la saison des maladies respiratoires hivernales en gardant notre protection à jour en recevant les vaccins recommandés, comme le vaccin contre l'influenza et d'autres vaccins de routine pour les enfants et les adultes. Pour de plus amples renseignements sur la vaccination dans votre région, communiquez avec l'autorité locale en santé publique, votre médecin, ou toute autre source crédible de renseignements, tels que Canada.ca et Immunisation.ca. Vous pouvez accéder à un vaste éventail de renseignements sur Canada.ca pour en savoir plus sur les bienfaits associés à la vaccination contre la COVID-19.

es Canadiens qui souhaitent en faire plus peuvent partager de l'information crédible sur les risques de la COVID-19 et les mesures préventives ainsi que sur les mesures permettant de réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités. Je vous invite à lire ma page pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 et sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

