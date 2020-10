OTTAWA, ON, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« Il y a eu 189 387 cas de la COVID-19 au Canada, dont 9 664 décès. À l'échelle nationale, il y a 20 372 cas actifs. La dernière semaine, les laboratoires du Canada ont testé en moyenne plus de 77 000 personnes par jour, dont 2,4 % ont obtenu un résultat positif. Le total de cas quotidiens au pays continue à augmenter. De ce nombre, 2 323 nouveaux cas en moyenne ont été signalés quotidiennement au cours des sept derniers jours. La dernière semaine, il y a eu en moyenne plus de 850 cas de la COVID-19 dans les hôpitaux canadiens et plus de 17 décès signalés, quotidiennement.

Alors que le nombre de personnes qui ont reçu un résultat positif au test continue d'augmenter à l'échelle nationale, de plus en plus de régions sanitaires signalent des taux d'infection élevés, qui mettent inévitablement à rude épreuve les ressources locales de santé publique. Bien qu'il y ait encore des régions du pays où la propagation de la maladie reste faible, aucun d'entre nous, où que ce soit, ne peut se permettre d'être complaisant.

Le maintien d'une distance physique est une mesure clé pour réduire le risque de propagation du virus. Je reconnais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Portez un masque non médical ou un couvre-visage dans les endroits bondés, les espaces clos mal ventilés et les situations de contact étroit où vous ne pouvez pas maintenir une distance physique d'au moins deux mètres. Le virus est transmis par les personnes qui éternuent, toussent, parlent, crient et chantent. Lorsque tout le monde porte un masque, nous nous protégeons tous les uns les autres. Consultez le site Canada.ca pour obtenir plus de renseignements sur la manière de porter correctement un masque non médical ou un couvre-visage.

Pour certains milieux, tels que les lieux d'habitation collective et les transports publics, où la distance physique peut être plus difficile à maintenir, il existe un éventail de considérations et de mesures communautaires visant à réduire le risque de propagation de la COVID-19. Des lignes directrices propres à certains environnements, comme les établissements de soins de longue durée et les centres d'hébergement d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance, sont également offertes.

Pour les autres milieux favorables à la transmission, comme les entreprises et les lieux de travail, les employeurs et les employés disposent d'une série d'outils en ligne pour la santé et la sécurité qui peuvent les aider à réduire le risque d'infection et de propagation de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses. Le gouvernement du Canada fournit également des conseils particuliers pour les détaillants essentiels, et des orientations pour les entreprises exerçant des activités durant la pandémie.

Pour abaisser les taux d'infection par la COVID-19 à un niveau gérable, réduisez le nombre de contacts étroits et adoptez des pratiques éprouvées de santé publique, comme vous laver fréquemment les mains et rester à la maison si vous présentez des symptômes, même faibles. Nous vivons tous des situations différentes, mais lorsqu'il est question de contact étroit avec les autres, n'oubliez pas que chaque personne que vous rencontrez a aussi un historique de contacts. Chacune de nos actions, à tout moment, compte.

Nous avons maintenant passé de nombreux mois dans cette pandémie de COVID-19, et nous avons beaucoup appris. Notre défi, aujourd'hui et pour l'avenir, est de rester unis dans nos efforts. La Santé publique ne peut endiguer seule la pandémie. Tout le monde doit contribuer aux efforts, des travailleurs essentiels aux bénévoles, en passant par les entreprises, les lieux de travail et tous les citoyens. Faisons tous notre part.

Veuillez lire mon document d'information pour obtenir plus de renseignements et de ressources sur les moyens de réduire les risques d'infection à la COVID-19, et de vous protéger ainsi que les autres. »

