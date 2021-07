La pandémie de COVID‑19 continue d'être une source de stress et de causer de l'anxiété à de nombreux membres de la population canadienne, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail Espace mieux-être Canada offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

OTTAWA, ON, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Une de mes priorités, en tant qu'administratrice en chef de la santé publique, est d'œuvrer afin de réduire les inégalités en matière de la santé. Ce besoin n'a jamais été aussi clair et urgent, près d'une année entière passée en pandémie au Canada. Par l'entremise de l'Initiative pancanadienne sur les inégalités en santé, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a effectué une analyse en matière d'égalité liée aux décès entre les mois de janvier et août 2020. Le but était de déterminer si des facteurs sociaux économiques avaient une incidence sur les taux de décès élevés attribuables à la COVID-19. Des partenaires de l'Initiative, dont le Réseau pancanadien de santé publique, Statistique Canada et l'Institut canadien d'information sur la santé ont tous appuyé ces analyses.

Le rapport a mis en lumière des taux de décès liés à la COVID-19 beaucoup plus élevés chez les gens à faible revenu. Le rapport a également souligné que les personnes vivant dans les grandes villes et dans des immeubles à appartements couraient des risques accrus de mourir de la COVID-19, tout comme celles vivant dans des voisinages dont la majorité de la population venait récemment d'immigrer au Canada, étaient nées à l'extérieur du pays, faisaient partie des minorités visibles ou qui ne parlaient ni français ni anglais.

Ces constatations sont essentielles pour identifier les communautés et les groupes de personnes qui doivent faire face à des conséquences graves disproportionnées, attribuables à la COVID-19. Toutefois, nous devons effectuer des études approfondies sur les inégalités que font face les gens dans divers contextes, ainsi que sur l'étendue de vagues subséquentes de la pandémie, le cas échéant, si nous souhaitons comprendre comment y remédier.

Dans mon rapport annuel de 2020, on explique pourquoi certains groupes doivent envisager de plus grands risques de contracter la COVID-19 et de subir les impacts sociaux économiques négatifs de la pandémie. L'ASPC, des collègues de tous les paliers de la santé publique, ainsi que des partenaires de secteurs variés partout au Canada, poursuivent leur travail afin de mieux comprendre les inégalités dans le contexte plus large de la COVID.

La pandémie a touché tout le monde, mais elle n'a pas touché tout le monde de la même façon. L'intervention canadienne à la pandémie doit être juste et accessible à tous. Elle doit notamment être à l'œuvre pour encourager la vaccination chez les personnes susceptibles aux méfaits et aux conséquences graves attribuables à la COVID-19, et veiller à ce que tout le monde puisse accéder aux ressources qui permettent des conditions de vie, de travail et de soins de santé favorables pendant et après cette pandémie. Le rapport de l'Initiative est une contribution significative. Je continuerai de mettre mon rôle d'administratrice en chef de la santé publique du Canada à profit pour prôner l'égalité en matière de santé, et je le ferai notamment par l'entremise de mon rapport cet automne.

La COVID-19 est toujours présente au Canada, et nous continuons de surveiller des indicateurs épidémiologiques clés pour suivre les tendances et détecter rapidement les problèmes émergents, et pour mieux comprendre, entre autres, l'effet des variants du virus en circulation. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) fait aussi régulièrement le point sur le nombre de vaccins administrés, la couverture vaccinale et la surveillance continue de l'innocuité des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du pays. Voici le plus récent résumé des tendances et des chiffres à l'échelle nationale.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 1 421 447 cas de COVID-19, dont 26 450 décès. Ces chiffres cumulatifs illustrent le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Dans l'ensemble, la majorité des cas de COVID-19 récemment signalés au pays est attribuable à des variants préoccupants, dont quatre variants préoccupants (B.1.1.7 [Alpha], B.1.351 [Bêta], P.1 [Gamma] et B.1.617 [Delta]) qui ont été détectés dans la plupart des provinces et territoires. Bien que le variant Alpha représente toujours la majorité des variants génétiquement séquencés à l'échelle nationale, le nombre de cas du variant Delta a augmenté et représente maintenant la majorité des nouveaux cas de COVID-19 dans certaines régions, dont l'Ontario. Au fil du temps, tous les virus évoluent, y compris le SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19, et il faut s'attendre à ce que de nouveaux variants émergent. L'ASPC, en collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec le RCanGéCO, surveille ces changements en effectuant le séquençage d'un pourcentage de tous les virus de la COVID-19 des cas positifs. Ce pourcentage n'a pas toujours été le même, mais depuis la mi-mai, plus de 70 % de tous les cas positifs ont fait l'objet d'un séquençage. Peu importe quel virus prédomine dans une région donnée, nous savons que la vaccination, de concert avec les mesures de santé publique et les précautions individuelles, continue de fonctionner pour réduire la propagation de la COVID-19.

Les dernières données à l'échelle nationale montrent que la maladie continue de diminuer, avec une moyenne de 442 cas signalés par jour au cours de la dernière période de sept jours (du 7 au 13 juillet). Le taux de la baisse pourrait toutefois diminuer. Au moment où les restrictions sanitaires sont assouplies, une augmentation du nombre de cas positifs, surtout parmi la population non vaccinée, n'est pas anormale. Les plus récentes données des provinces et des territoires montrent qu'en moyenne, 674 personnes atteintes de la COVID-19 ont été soignées quotidiennement dans les hôpitaux canadiens au cours de la période de sept jours la plus récente (du 7 au 13 juillet), ce qui représente 14 % de moins que la semaine dernière. En moyenne, 323 de ces personnes étaient soignées dans une unité de soins intensifs, ce qui correspond à 18 % de moins que la semaine dernière, et le nombre moyen de décès signalés chaque jour était de 8 (du 7 au 13 juillet).

L'administration des premières et secondes doses des vaccins contre la COVID-19 se poursuit dans tout le pays et l'optimisme existe quant à la possibilité d'atteindre une immunité répandue, accrue et durable au moyen de la pleine vaccination contre la COVID-19 d'une large proportion de la population canadienne. Pour de plus amples renseignements concernant les risques et les avantages de la vaccination, j'encourage les Canadiens et les Canadiennes à communiquer avec leurs autorités locales de santé publique ou leur fournisseur de soins de santé ou encore à consulter des sources crédibles et de confiance, comme Canada.ca et Immunisation.ca.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent obtenir des renseignements sur le site Canada.ca pour comprendre les bienfaits de la vaccination contre la COVID-19, pour trouver des conseils sur la vie après la vaccination et pour utiliser des outils interactifs gratuits d'évaluation des risques pour les aider à prendre des décisions éclairées et à comprendre les précautions à prendre pour réduire les risques associés à divers contextes. Cependant, à mesure que les autorités commencent à assouplir les restrictions, les risques et les circonstances ne sont plus les mêmes partout et il demeure important de suivre les conseils de santé publique locaux, quel que soit votre statut vaccinal.

Pendant que la COVID-19 continue de circuler au Canada et à l'étranger, les mesures de santé publique de base et les précautions individuelles peuvent nous aider à en réduire la propagation : si vous avez des symptômes, restez chez vous ou isolez-vous; soyez au fait des risques associés à divers environnements; évitez tous les voyages non essentiels et continuez à suivre les mesures de protection individuelle, comme la distanciation physique et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté, au besoin.

Les membres de la population canadienne peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités. Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19, ainsi que sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

