OTTAWA, ON, le 13 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, le Dr Howard Njoo, sous-administrateur de la santé publique du Canada, a fait la déclaration suivante au nom de la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada :

« On a signalé 107 590 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 783 décès. Soixante-six pour cent des personnes sont maintenant rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 3 212 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 38 000 personnes par jour, dont 1 % ont reçu un résultat positif.

Enfants - la déclaration d'aujourd'hui s'adresse à vous. Pendant la pandémie, vous avez fait preuve de curiosité et de souci des autres, et vous avez posé de nombreuses excellentes questions au sujet de la COVID-19. En réponse à cela, nous avons créé une page Web juste pour vous! Cette page contient même des astuces sur la façon dont tu peux devenir un héros du lavage des mains et prévenir la propagation de la COVID-19.

Vous avez souvent posé la question suivante : « Que signifie COVID-19? » COVID-19 est le nom scientifique de la maladie causée par le nouveau type de coronavirus que les scientifiques ont identifié plus tôt cette année. Cela signifie :

CO pour corona;

pour corona; VI pour virus;

pour virus; D pour disease (maladie);

pour disease (maladie); 2019 pour l'année où des gens ont eu pour la première fois cette nouvelle maladie.

La COVID-19 se propage principalement par de petites gouttes de liquide qui s'échappent dans l'air lorsque les gens parlent, rient, chantent, toussent ou éternuent. Porter un masque sur ton nez et ta bouche est un moyen d'arrêter la propagation de ces gouttes si tu as la COVID-19 sans le savoir.

Tu verras peut-être plus de personnes porter un masque dans des endroits comme à l'épicerie. Les masques ont toutes sortes de formes et de couleurs et peuvent faire partie de ton déguisement de héros du lavage des mains - n'oublie pas que les superhéros portent aussi des masques!

Par contre, ce ne sont pas tous les enfants qui devraient porter un masque. Demande à tes parents ou à ton tuteur s'il est bon que tu en portes un.

Apprenez-en davantage en ligne. La COVID-19 sera présente pendant un certain temps; nous devons donc continuer de nous protéger nous-mêmes et les autres. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

