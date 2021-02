Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le 13 février 2021

OTTAWA, ON, le 13 févr. 2021 /CNW/ - Alors que la COVID-19 continue de se propager au Canada, nous surveillons un ensemble d'indicateurs épidémiologiques pour déterminer où la transmission de la maladie est la plus forte, où elle se propage ainsi que ses répercussions sur la santé des Canadiens et la capacité des services de santé publique, des laboratoires et du système de santé. Voici le plus récent résumé des tendances et des chiffres nationaux, ainsi que des mesures que nous devons tous prendre pour maintenir le nombre de cas de COVID-19 à des niveaux gérables dans tout le pays.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 820 306 cas de COVID-19, dont 21 162 décès au Canada; ces chiffres cumulés nous renseignent sur le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Comme les taux d'infection demeurent élevés dans beaucoup de régions, il est important de se rappeler que la vaste majorité des Canadiens sont toujours vulnérables à la COVID-19 (en anglais seulement). De plus, l'émergence et la propagation de certains variants du virus SRAS-CoV-2 est une source de préoccupation. Au cours de la semaine dernière (du 31 janvier au 6 février), plus de 103 000 tests ont été effectués en moyenne chaque jour au Canada, dont 3,7% ont produit un résultat positif pour la COVID-19. En date du 12 février, neuf provinces faisaient état de la présence de cas de nouveaux variants préoccupants, y compris Terre-Neuve, où l'éclosion récente a été attribuée au variant B.1.1.7. Bien qu'il soit normal que des variants apparaissent en raison de l'évolution constante des virus, certains sont considérés comme des « variants préoccupants », car ils se propagent plus facilement, certains peuvent provoquer des affections plus graves ou les vaccins actuels peuvent être moins efficaces contre eux. C'est pourquoi nous devons maintenir une vigilance absolue dans nos mesures de santé publique et nos pratiques individuelles. Cela empêchera que ces variants redonnent de la vigueur à l'épidémie, la rendant plus difficile à contrôler.

Selon les données recueillies sur une base régulière au pays, nous constatons une diminution constante de l'activité de la COVID-19. À l'échelle nationale, il y a 36 944 cas actifs dans l'ensemble du pays. Les dernières données nationales montrent une récente tendance à la baisse du nombre de cas quotidien, les moyennes quotidiennes sur sept jours se chiffrant à 3 347 nouveaux cas (du 5 au 11 février). De même, en raison de la diminution récente de l'activité de la COVID-19, le déclin progressif des conséquences graves demeure, comme cela était à prévoir pour ces indicateurs différés. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne 3 048 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans les hôpitaux canadiens chaque jour au cours de la dernière période de sept jours (du 5 au 11 février), dont 688 se trouvaient dans une unité de soins intensifs. Au cours de la même période, 82 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour.

Même si ces données de surveillance et prévisions fondées sur la modélisation tendent à montrer que les mesures communautaires commencent à donner des résultats et que nos efforts concertés continuent de faire avancer les choses, il est essentiel de maintenir des mesures strictes pour soutenir cette tendance à la baisse de façon durable. Comme le nombre de cas quotidiens est toujours élevé, il existe encore un risque que les tendances s'inversent rapidement, particulièrement dans certaines régions du pays où les variants du virus plus contagieux se propagent ou où on signale des taux accrus, inchangés ou légèrement à la baisse de COVID-19. De même, les éclosions au sein des populations et des communautés à risque élevé, y compris dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, les établissements correctionnels, les habitations collectives, les collectivités autochtones et les régions éloignées du pays demeurent préoccupantes. Ces facteurs font ressortir l'importance de maintenir les mesures de santé publique et les mesures de protection personnelles et de ne pas alléger les restrictions trop rapidement ou trop tôt.

Toute une gamme de mesures de santé publique et de restrictions est en place dans l'ensemble du pays tandis que nous poursuivons notre effort collectif pour interrompre la propagation du virus, notamment en limitant la propagation de variants plus contagieux, tandis que nous gagnons du temps essentiel au déploiement des programmes de vaccination. Les Canadiens sont priés de continuer à suivre les conseils des autorités de santé publique locales et de toujours prendre des mesures de protection individuelles pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches : restez à la maison ou isolez-vous si vous avez des symptômes, réfléchissez aux risques, réduisez au minimum vos activités et vos sorties non essentielles, évitez les voyages non essentiels, et suivez les mesures de protection individuelle, à savoir la distanciation physique, une bonne hygiène des mains, une bonne étiquette respiratoire, la désinfection des surfaces et le port d'un masque ou d'un couvre-visage bien conçu et bien ajusté (y compris dans les espaces partagés avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur où la distance physique est difficile à maintenir). Visez à avoir le moins d'interactions possible avec le moins de personnes possible, le moins longtemps possible, à la distance la plus grande possible est une règle simple que nous pouvons tous mettre en application pour contribuer à limiter la propagation de la COVID-19, tandis que le déploiement des programmes de vaccination se poursuit pour protéger tous les Canadiens. Les Canadiens peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et les pratiques de prévention et les mesures pour réduire la COVID-19 dans les communautés ainsi qu'en téléchargeant l'application Alerte COVID pour arrêter le cycle d'infection et aider à limiter la propagation de la maladie.

Alors que nous poursuivons notre effort collectif pour respecter les mesures d'éloignement physique, nous devons saisir toutes les occasions de nous amuser et de maintenir des liens sociaux importants de manière plus sûre! En cette saison hivernale, profitez des merveilles de l'hiver canadien en vous adonnant à des activités de plein air, mais n'oubliez pas de vous prémunir d'un ensemble de pratiques individuelles de santé publique lorsque vous revêtez votre équipement de protection contre les intempéries hivernales (y compris un couvre-visage, si nécessaire). Cette année, nous pouvons également célébrer l'hiver à l'intérieur avec le Bal de neige, un événement virtuel qui se déroule jusqu'au 21 février 2021. Dans le cadre de cette célébration, vous pouvez admirer les œuvres de sculpteurs d'un bout à l'autre du pays qui participent à la Compétition nationale de sculpture sur glace du Bal de Neige et voter pour vos sculptures préférées. Parmi les autres activités citons des performances virtuelles d'artistes canadiens, des ateliers de bricolage, ou la possibilité d'incarner les personnages d'un livre d'histoire virtuel avec les mascottes du Bal de neige. Que vous décidiez de profiter de l'hiver à l'extérieur ou à l'intérieur, j'encourage les Canadiens à trouver des moyens créatifs de profiter de cette saison de manière amusante et sûre.

Je vous invite à lire ma page pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19 et sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

