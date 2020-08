OTTAWA, ON, le 10 août 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 119 451 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 981 décès. Des personnes infectées, 87% sont rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au pays ont fait passer un test de dépistage de la COVID-19 à 4 447 810 personnes. Au cours de la dernière semaine, 48 360 personnes en moyenne par jour ont subi un test de dépistage, dont 1% ont obtenu un résultat positif. Enfin, il y a en moyenne environ 400 nouveaux cas signalés chaque jour pour l'ensemble du pays.

Si nous apprenons actuellement à vivre avec la COVID-19, nous espérons néanmoins qu'un vaccin efficace sera mis au point pour réduire la charge de morbidité et contribuer à la lutte contre la maladie à long terme. Les vaccins sont l'une des plus grandes réussites de santé publique, puisqu'ils réduisent considérablement la morbidité et les décès attribuables à des maladies infectieuses graves. Jusqu'à présent, le monde n'a jamais travaillé aussi rapidement et avec une telle solidarité universelle à la technologie et à la science nécessaires à la production d'un vaccin qui peut sauver des vies et réduire les répercussions de la pandémie de COVID-19.

La tâche est cependant colossale, car de nombreuses étapes et de nombreux partenaires sont nécessaires pour produire et fournir rapidement un vaccin sûr et efficace. De l'élaboration aux essais d'innocuité et d'efficacité, à la fabrication à grande échelle, en passant par l'acquisition du vaccin, sa distribution, et enfin l'administration et le suivi de programmes de vaccination, de nombreux partenaires doivent unir leurs forces.

Le Canada s'est engagé, autant à l'échelle nationale qu'internationale, à mettre à contribution des scientifiques, des chercheurs, des professionnels de la santé, des organismes de réglementation, des fabricants et bien d'autres encore pour accélérer les processus minutieux d'élaboration, d'évaluation et de production d'un vaccin. Pendant ce temps, les décideurs, les experts des programmes de vaccination et les autorités de santé publique font partie des nombreux autres intervenants qui participent à l'approvisionnement,et à la planification et à la mise en œuvre des programmes de vaccination au Canada. Pour qu'ultimement, le vaccin contre la COVID-19 au Canada soit efficace, il faudra que les Canadiens de tout le pays se retroussent les manches pour recevoir le vaccin afin de renforcer l'immunité dans la population.

Comme nous sommes encore loin de disposer d'un vaccin sûr et efficace pour contrôler la COVID-19 à grande échelle, nous devons soigneusement concilier le risque associé à la propagation de la COVID-19 avec les conséquences sociales et sanitaires imprévues de mesures de santé publique restrictives. Pour ce faire, chacun d'entre nous doit collaborer, notamment en étant conscient des risques d'exposition et en prenant des décisions éclairées fondées sur les conseils et les recommandations de nos autorités locales de santé publique.

Prendre les précautions appropriées et éviter les milieux et situations à haut risque contribuera à votre sécurité et à celle de votre famille et de votre communauté. Apprenez-en davantage sur les moyens de réduire votre risque d'infection et de propagation du virus ici.

Ne perdez pas espoir, gardez le cap et continuez à faire partie de la solution. »

