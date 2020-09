OTTAWA, le 10 sept. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a eu 134,294 cas de la COVID-19 au Canada, dont 9 155 décès. Des personnes infectées, 88 % sont maintenant rétablies. Des laboratoires de partout au pays ont analysé quotidiennement les tests de dépistage de la COVID-19 de 47 806 personnes au cours de la dernière semaine, 1,1 % ont obtenu un résultat positif. En moyenne, 618 nouveaux cas ont été signalés quotidiennement au cours des sept derniers jours.

Tous les jours, lorsque nous passons en revue les nombres susmentionnés, cela me rappelle les efforts de collaboration des Canadiens pour réduire la propagation de la COVID-19. Nous avons été séparés physiquement les uns des autres afin d'aplatir la courbe. Toutefois, nous avons trouvé de nouvelles façons d'être ensemble, et en contact, tout en étant à distance.

Aujourd'hui est la Journée mondiale de la prévention du suicide. Le besoin d'être ensemble, alors que nous sommes séparés, n'a jamais été aussi important. La COVID-19 a considérablement changé notre vie quotidienne, et les Canadiens font état de besoins accrus en matière de santé mentale.

Plus que jamais, nous devons nous soutenir mutuellement en prenant contact avec nos amis, notre famille, nos voisins et les personnes de notre collectivité. Un texto, un courriel, une lettre ou un appel téléphonique peut constituer une ligne de vie pour une personne en difficulté.

En période de pandémie, il est fréquent de se sentir inquiet, angoissé ou anxieux par moments. Si vous, ou une personne que vous connaissez, êtes désespéré, vous sentez piégé ou seul cela peut être le signe d'un problème de santé mentale. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des ressources pour vous aider.

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes en danger immédiat, veuillez composer le 9-1-1. Vous pouvez également obtenir de l'aide auprès d'un centre de crise local, du Service de prévention du suicide du Canada (1-833-456-4566), de Jeunesse, J'écoute, de la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, et de 1 866 APPELLE (résidents du Québec). Ils offrent tous un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce au portail Espace mieux-être Canada les personnes qui éprouvent des difficultés sur le plan social, mental ou émotionnel peuvent obtenir de l'aide, des ressources et des conseils en matière de santé mentale et de consommation de substances auprès d'un professionnel de la santé mentale.

Dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide, nous sommes appelés à travailler ensemble pour prévenir le suicide. Les personnes qui s'inquiètent pour elles-mêmes ou pour quelqu'un qu'elles connaissent peuvent consulter les ressources recommandées par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

De plus, l'ASPC collabore avec des partenaires et des intervenants autochtones et des secteurs public, privé, sans but lucratif pour mettre en place des programmes et des initiatives qui favorisent une bonne santé mentale, contribuent à la prévention du suicide et offrent un soutien et un traitement aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Ensemble, tout en étant séparés, nous pouvons tous contribuer à prévenir le suicide.

Vous trouverez des renseignements et des directives supplémentaires pour réduire votre risque d'infection et de propagation du virus ici. »

