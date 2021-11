OTTAWA, ON, le 26 nov. 2021

/CNW/ - Au Canada, nous avons réussi à vacciner une grande partie de notre population contre la COVID-19, mais certains groupes accusent un retard à ce chapitre. Les personnes enceintes constituent l'un des principaux groupes qui semblent présenter un taux de vaccination moindre contre la COVID-19. Cette situation est particulièrement préoccupante, car il est de plus en plus évident que les personnes enceintes et leurs bébés courent un risque accru d'être gravement malades si elles contractent la COVID-19. Il peut en résulter une hospitalisation, une admission aux soins intensifs et, malheureusement, un décès. En outre, l'infection par la COVID-19 pendant la grossesse est associée à un risque accru de complications, comme la naissance prématurée, la mortinaissance, l'insuffisance pondérale à la naissance et la césarienne.

Les bébés de moins d'un an sont plus susceptibles que les enfants plus âgés d'être gravement malades s'ils contractent la COVID-19, et les parents non vaccinés risquent davantage d'infecter leur entourage, y compris leur bébé. Des études montrent que la vaccination avec des vaccins à ARNm contre la COVID-19 pendant la grossesse déclenche le développement d'anticorps contre le virus. Ces anticorps peuvent passer au fœtus par le cordon ombilical, ce qui peut alors conférer au bébé une certaine protection contre la COVID-19. De même, des études montrent que le lait maternel des personnes qui ont été vaccinées contre la COVID-19 contient des anticorps, ce qui peut également offrir une certaine protection. Il faudra poursuivre les recherches pour déterminer le degré de protection conféré aux bébés par la vaccination pendant la grossesse et par l'allaitement.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), d'autres groupes d'experts-conseils et les associations médicales professionnelles du Canada et du monde entier s'accordent pour recommander la vaccination contre la COVID-19 dans le but de protéger les personnes enceintes et celles qui viennent de l'être ainsi que leurs bébés. Entre autres, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) recommande la vaccination contre la COVID-19 avant la grossesse et à tout trimestre de la grossesse et pendant l'allaitement.

Des centaines de milliers de personnes enceintes ont été vaccinées avec les vaccins ARNm contre la COVID-19 dans le monde entier. Les systèmes nationaux et mondiaux de surveillance continue de l'innocuité des vaccins permettent de constater que les vaccins sont sûrs et restent très efficaces dans la prévention des complications graves. De nombreux parents ou futurs parents sont naturellement inquiets des risques auxquels leur bébé pourrait être exposé, tant à court qu'à long terme. Les experts conviennent qu'il n'y a aucun signe d'événements indésirables gestationnels ou néonataux associés à l'administration d'un vaccin anti-COVID-19. De plus, rien n'indique que les vaccins, y compris les vaccins contre la COVID-19, entraînent des problèmes de fertilité.

Pendant la grossesse, les personnes peuvent être dépassées par la multitude de conseils qu'elles reçoivent, conseils qui ne sont pas toujours clairs. Mes collègues de la santé de tout le Canada et moi-même voulons nous assurer que les personnes enceintes et leur famille ont accès aux données les meilleures et les plus récentes pour qu'elles puissent faire un choix éclairé quant à la vaccination contre la COVID-19.

Récemment, des rumeurs et de la désinformation se sont répandues sur les médias sociaux concernant un risque accru de mortinaissance au Canada lié à la vaccination. Ces rumeurs sont totalement dénuées de fondement et ont été discréditées sans équivoque par les autorités sanitaires des régions sanitaires concernées. Comme je l'ai indiqué précédemment, les vaccins contre la COVID-19 sont fortement recommandés pour vous éviter, à vous et à votre bébé, d'être gravement malades et de subir des complications pouvant mettre votre vie en danger.

Si vous planifiez une grossesse, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez et que vous avez des questions sur le vaccin contre la COVID-19, sachez que vous pouvez vous tourner en toute confiance vers votre professionnel de la santé pour obtenir des réponses à vos questions, des compléments d'information et des conseils pour prendre une décision éclairée.

Si vous lisez ou diffusez de l'information dans les médias sociaux, assurez-vous qu'elle provient d'une source originale fiable. Le site Web Canada.ca et celui de la SOGC sont des sources fiables d'information sur la COVID-19 dans le contexte de la grossesse, de la naissance d'un enfant et des soins à donner à un nouveau-né, y compris sur l'importance de la vaccination. Sachez que les acteurs de la désinformation et les auteurs de cyberattaques profitent d'événements très médiatisés, comme la COVID-19, qui suscitent de l'inquiétude et des préoccupations chez de nombreuses personnes. Consultez la page Assurer sa sécurité en ligne pendant la pandémie de la COVID-19 pour connaître les mesures à prendre. De plus, renseignez-vous sur les arnaques, fraudes et affirmations trompeuses liées à la COVID-19 et signalez-les. Il existe également des ressources gratuites pour aider les parents et les enfants à assurer leur sécurité en ligne, comme L'information sur la santé dans Internet : guide pour les parents, et d'autres outils de littératie numérique et médiatique.

