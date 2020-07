OTTAWA, ON, le 5 juil. 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« On a signalé 105 317 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 674 décès. 66 % des personnes se sont rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 2 914 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, en moyenne 39 000 personnes ont passé un test de dépistage chaque jour, dont un peu plus de 1 % ont reçu un résultat positif.

Chaque jour, nous améliorons nos connaissances et nos outils pour relever les défis de la présente période sans précédent. Il reste beaucoup de zones d'ombre, mais le rythme et l'étendue des découvertes fondées sur des preuves et des innovations scientifiques ont de quoi nous inspirer. De la découverte du virus et de son séquençage génétique en janvier à la compréhension croissante des caractéristiques et de la propagation de la COVID-19, en passant par la conduite d'enquêtes épidémiologiques et de santé publique, nous avons fait des pas de géant.

Des chercheurs partout au monde collaborent pour accélérer l'élaboration, la mise à l'essai et l'application de mesures pour atténuer la propagation rapide de la COVID-19 et les incidences de la maladie sur les personnes, les collectivités et les systèmes de santé. Des investissements récents du gouvernement du Canada appuieront les efforts collaboratifs nationaux et internationaux pour nous aider à comprendre l'efficacité de vaccins, de thérapies et d'approches cliniques pour contrer la COVID-19 et à évaluer et à améliorer les stratégies de gestion de la santé publique.

Parallèlement, le Canada s'associe à ses partenaires pour appuyer l'Accélérateur ACT (accès aux outils contre la COVID-19) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI). Ces collaborations à l'échelle internationale accéléreront l'élaboration, la production et la distribution équitable de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques et de vaccins pour lutter contre la COVID-19.

Dans un monde connecté et uni pour la réalisation d'un objectif commun, nous pouvons nous donner des capacités novatrices pour répondre aujourd'hui comme demain aux menaces des maladies infectieuses. En avant la science! »

Pour connaître le nombre de cas et obtenir des conseils et des directives en matière de santé publique, consultez le site Canada.ca/le-coronavirus

