OTTAWA, ON, le 6 août 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 118 187 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 962 décès. Des personnes infectées, 87 % sont maintenant rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au pays ont analysé les tests de dépistage de 4 272 606 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 48 360 personnes chaque jour, dont 1 % a reçu un résultat positif. En moyenne, 400 nouveaux cas ont été signalés chaque jour dans l'ensemble du pays.

Ces derniers mois, nous avons pris des mesures concertées pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et amener la propagation du virus à un niveau gérable. Ces mesures nous ont permis de gagner du temps alors que les chercheurs et les scientifiques travaillent intensivement, comme jamais auparavant, pour développer des vaccins et mettre au point des traitements sûrs et efficaces. Alors que nous apprenons à vivre avec le virus parmi nous, les Canadiens continuent de relever le défi et d'adapter leur routine quotidienne en y intégrant des mesures de santé publique importantes.

Ces adaptations - de la distanciation physique au port du masque ou du couvre visage à l'intérieur des lieux publics, des lieux bondés et dans les situations de contact étroit - ont été difficiles. Et les incertitudes de cette nouvelle pandémie ont été angoissantes et ont eu des effets négatifs sur le bien-être physique et émotionnel des gens, des familles et des collectivités.

Nous devons demeurer résolus et nous assurer que nos actions sont guidées par les meilleures données probantes et scientifiques disponibles. Comme le nombre des médias sociaux et d'autres plateformes numériques grandit, nous n'avons jamais consommé autant d'informations. Toutefois, certaines de ces informations, dont des allégations au sujet de la COVID-19, sont fausses ou trompeuses.

Dans notre combat contre la COVID-19, nous devons contribuer à freiner la propagation de la mésinformation. Quand nous tombons sur une nouvelle information, nous devons faire preuve d'esprit critique à son égard, la vérifier auprès de sources crédibles et nous abstenir de la diffuser si nous avons des doutes sur sa validité.

Le site Web du gouvernement du Canada, Canada.ca/le-coronavirus, est un bon point de départ pour obtenir de l'information crédible. Vous pouvez également consulter le guide des ressources pour en savoir davantage sur les façons de réduire les risques d'infection et de propagation du virus.

Il existe également des ressources qui pourront vous aider, vous et votre famille, à accroître vos compétences en matière d'outils et de médias numériques. Par exemple, le site HabiloMédias.ca contient de nombreuses ressources, pour les familles et les éducateurs notamment, qui pourront vous aider à maintenir un équilibre pour ce qui a trait à l'utilisation de la technologie pendant la pandémie de COVID-19.

Ne perdez pas espoir, gardez le cap et continuez à faire partie de la solution! »

