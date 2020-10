OTTAWA, ON, le 4 oct. 2020 /CNW/ - En remplacement de son point de presse quotidien, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, publie aujourd'hui la déclaration qui suit.

« Le total des cas de COVID-19 au Canada s'élève à 164 471, dont 9 462 décès. Les laboratoires de l'ensemble du Canada continuent d'effectuer de nombreuses analyses. La semaine dernière, près de 71 000 personnes par jour en moyenne ont subi un test de dépistage. Du nombre, 1,8 % ont eu un résultat positif. Comme ce ne sont pas tous les territoires et toutes les provinces qui déclarent les nouveaux cas pendant la fin de semaine, la nouvelle moyenne des cas signalés par jour sera communiquée mardi, quand ces données auront été compilées. Nous surveillons aussi de près les cas de COVID-19 grave, dont le nombre moyen d'hospitalisations chaque jour, qui est en hausse dans les régions où les taux d'infection sont élevés. Nous surveillons également de près le nombre moyen de décès signalés chaque jour.

Alors que nous entamons une nouvelle semaine qui débouchera sur la fin de semaine de l'Action de grâces, nous avons beaucoup de préparatifs à faire. Ce ne sont pas des préparatifs comme à la dernière Action de grâces, mais nous réinventions les fêtes en ces temps de COVID-19 avec des idées qui nous permettra de garantir qu'aucun virus ne sera invité ni échangé dans nos rassemblements. Cette année doit notamment inclure des mesures de protection personnelle et d'installations pour des contacts virtuels ou respectueux de la distanciation. Les rassemblements intérieurs les plus sûrs sont ceux qui réunissent un petit groupe d'invités choisis, surtout dans les régions touchées par les plus hauts taux d'infection. Une distanciation suffisante des invités est le meilleur moyen d'accroître la sûreté des rassemblements extérieurs auxquels participent des personnes qui ne font pas partie de nos cercles sociaux.

Songez aux façons dont vous pouvez conserver et protéger votre cercle social d'une part et continuer d'entretenir vos liens avec d'autres personnes à une distance sécuritaire de l'autre. À titre d'exemple, portez plusieurs couches de vêtements pour rester au chaud et cumulez plusieurs couches de mesures de protection personnelle contre la COVID-19 pour profiter sans danger d'un rassemblement dans les grands espaces du Canada. Un rassemblement extérieur sécuritaire avec des personnes qui ne font pas partie de votre cercle social peut par exemple se passer dans un vaste espace extérieur où chaque cercle de personnes ne se trouve pas à moins d'une table de pique-nique d'un autre. N'oubliez pas que trop près, c'est trop près, même dehors. Ne partagez pas d'aliments ni d'objets. Il vaut mieux que chaque personne apporte ce dont elle a besoin. Vous pouvez par contre partager des moments d'amitié, des souvenirs et votre amour des grands espaces canadiens - isolés dehors ensemble!

À l'intérieur comme à l'extérieur, la façon la plus rapide et la plus sûre pour le Canada de revenir à une courbe plate, c'est pour nous tous et toutes d'appliquer toutes les mesures en tout temps et de toujours agir de façon à prévenir la transmission de la maladie. Entre autres :

restez toujours à deux mètres des personnes qui ne font pas partie de votre cercle social (petit groupe uniforme de personnes de confiance), tant à l'extérieur qu'à l'intérieur;

conservez toujours vos bonnes habitudes en matière d'hygiène (vous laver les mains soigneusement et souvent, vous couvrir la bouche quand vous toussez et porter un couvre-visage ou un masque non médical quand il le faut);

limitez le nombre de personnes avec qui vous avez des contacts étroits et la durée de ces contacts;

choisissez des milieux et des situations à moindre risque, où des politiques et des mesures de santé publique sont en place, chaque fois que c'est possible.

Si nous agissons tous et toutes ensemble maintenant, nous avons l'occasion d'empêcher l'épidémie de s'amplifier de nouveau. Les autorités de santé publique locales ne peuvent pas y arriver seules. Chacun et chacune d'entre nous doit agir pour se protéger, protéger ses proches et protéger nos collectivités. Lisez mon document d'information à propos des renseignements et des ressources sur la COVID-19 pour comprendre les risques et connaître les précautions que vous pouvez prendre. »

