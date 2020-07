OTTAWA, ON, le 29 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a diffusé la déclaration suivante.

On a signalé 114 994 cas de COVID-19 au Canada, dont 8 912 décès. Des personnes infectées, 87 % sont rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au pays ont fait passer un test de dépistage de la COVID-19 à 3 899 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, 40 665 personnes en moyenne par jour ont subi un test de dépistage, dont environ 1 % ont obtenu un résultat positif. Enfin, il y a en moyenne 471 nouveaux cas signalés chaque jour pour l'ensemble du pays.

La distanciation physique - qui consiste à rester à une distance de deux mètres des personnes qui ne font pas partie de notre bulle - est une des manières les plus efficaces de prévenir la propagation de la COVID-19. Toutefois, je suis consciente que la distanciation physique pose des défis, tant sur le plan social que sur le plan pratique, particulièrement à certains moments et dans certaines situations.

Bien qu'il existe des manières de rester en contact, notamment en élargissant et en enrichissant nos liens virtuels, nous devons nous rappeler que la distanciation physique à lui seul ne suffit pas pour nous protéger lorsque nous sommes dans des endroits bondés, en contacts étroits ou dans des espaces clos avec des personnes qui ne font pas partie de notre bulle sociale. Dans ces situations, que nous soyons à l'intérieur ou à l'extérieur, nous avons besoin de mesures de protection supplémentaires, comme un masque non médical ou un couvre-visage.

Avec toutes ces mesures de protection et la distanciation physique, il est normal de ressentir ce qu'on appelle la « fatigue de la COVID-19 ». De nombreuses personnes souffrent des effets émotionnels et psychologiques de la distanciation par rapport aux autres, par exemple la solitude et l'isolement social. Pour y remédier, rappelez-vous que vous pouvez avoir des interactions sociales tout en respectant la distanciation physique. Je vous encourage tous fortement à continuer d'avoir des contacts avec les autres, y compris virtuellement, surtout avec les personnes vivant seules ou loin de leur famille ou de leurs proches. La présente situation est l'occasion pour les jeunes et les autres Canadiens qui connaissent bien les médias sociaux et les plateformes virtuelles de tendre la main et d'aider les membres de leur famille ou de leur collectivité qui ne sont pas à l'aise avec les technologies.

Si vous ou l'un de vos proches vivez des difficultés sociales, mentales ou émotionnelles qui sont causées par des facteurs ou des contraintes en lien avec la pandémie de COVID-19, sachez qu'il existe de l'aide. Consultez le portail de l' Espace mieux-être pour accéder à du soutien, à des ressources et à des conseils offerts par des professionnels de la santé en matière de santé mentale et de consommation de substances.

La distanciation physique n'est pas synonyme de détachement émotionnel. Durant la pandémie, nous devrions tous faire notre possible pour rester en contact avec les autres - même en gardant une distance physique.

