OTTAWA, ON, le 27 juin 2020 /CNW/ - En remplacement de son point de presse quotidien, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, publie aujourd'hui la déclaration qui suit.

« Le total des cas s'élève à 102 794, dont 8,508 décès, et 64 % des personnes sont maintenant guéries. Les laboratoires de partout au Canada ont réalisé des tests de dépistage de la COVID-19 pour plus de 2 598 243 personnes à ce jour. Au cours de la dernière semaine, nous avons dépisté en moyenne 38 000 personnes par jour, et les résultats de 1 % de ces tests étaient positifs. Ces chiffres changent rapidement et sont mis à jour chaque jour en soirée sur Canada.ca/le-coronavirus.

Il est certain que la pandémie de COVID-19 a entraîné des séquelles physiques, mentales et émotionnelles chez les Canadiens et les Canadiennes. Sans aucun doute, nous ressentons tous en cette période une gamme d'émotions pendant que nous nous adaptons à vivre avec la COVID-19. De la même façon que la pandémie a eu de plus grands effets sur la santé physique de certaines personnes au Canada comme les aînés, la santé mentale de certaines populations pourrait aussi être touchée de manière disproportionnée. Pour certaines personnes, la crise et ses répercussions sur leur quotidien ont pu exacerber des sentiments comme la solitude, la tristesse, la détresse ou le désespoir.

Alors que nous soulignons aujourd'hui la Journée de sensibilisation à l'état de stress post-traumatique en Ontario, je tiens à faire de la sensibilisation concernant le stress traumatique et le trouble de stress post-traumatique et rappeler à tout le monde au Canada de prendre des nouvelles du bien-être des personnes qui vous entourent. Si vous avez besoin d'aide, vous n'êtes pas seul ni seule : allez chercher des mesures de soutien en santé mentale dès que possible.

Le TSPT est un trouble mental qui peut survenir après qu'une personne ait vécu un événement traumatisant ou en ait été témoin. Parmi les exemples d'événements traumatisants, citons des cas de violence interpersonnelle, des accidents graves, des guerres et des crises mondiales, comme la pandémie de COVID-19. Toutes les personnes qui vivent des événements traumatisants ne développent pas un TSPT, et la plupart des personnes touchées par un événement traumatisant se remettent dans un laps de temps relativement court. Toutefois, certaines personnes ont des symptômes qui s'aggravent ou qui persistent pendant des mois ou des années, ce qui peut entraîner chez elles un grand sentiment de détresse ou de diminution de leurs capacités en raison de pensées, de sentiments ou de souvenirs récurrents ou intrusifs.

Le TSPT peut toucher n'importe qui, peu importe ses antécédents. Nous reconnaissons cependant que certaines personnes peuvent être plus à risque de TSPT en raison de leur type d'emploi, notamment les premiers répondants, les professionnels de la santé, les préposés aux services de soutien à la personne et les membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui ont prodiguer des soins aux aînés dans les maisons de soins de longue durée.

Je tiens personnellement à remercier tous les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels qui prennent soin de la population canadienne tout au long de cette crise. Nous vous sommes reconnaissants de vos sacrifices.

J'en profite aussi pour vous rappeler gentiment de ne pas oublier de prendre aussi soin de vous. Il existe beaucoup de ressources si vous avez besoin d'aide. L'Espace mieux-être Canada est un portail en ligne gratuit qui vous présentera des ressources relatives à la santé mentale et à la consommation de substances psychoactives, de même que des services de thérapie fournis par des professionnels de la santé mentale. Sécurité publique Canada s'est aussi allié à l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique (ICRTSP) pour fournir de l'information et des ressources à l'intention du personnel de la sécurité publique au moyen du Projet de préparation de ressources COVID-19 par ICRTSP (PPRC). Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

