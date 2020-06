OTTAWA, ON, le 24 juin 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le jeudi 23 juin, en fin de journée, il y avait 101 963 cas confirmés, dont 8 454 décès et 63 % personnes rétablies. À ce jour, les laboratoires de partout au pays ont fait passer un test de dépistage de la COVID-19 à plus de 2 482 869 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé environ 36 000 personnes chaque jour; environ 1 % d'entre elles ont obtenu un résultat positif. Ces chiffres évoluent rapidement et sont mis à jour quotidiennement, en soirée, sur le site Canada.ca/le-coronavirus.

Chaque année à cette date, la Fête nationale du Québec et la Saint-Jean-Baptiste réunissent les Canadiens pour célébrer l'histoire du Québec et la vivacité de la langue et de la culture francophones.

La francophonie fait partie intégrante de l'identité diverse et inclusive du Canada. J'encourage les Canadiens qui célèbrent à le faire avec cœur, tout en étant conscients des mesures de santé publique qui ont été mises en place en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette année, affichez votre fierté d'être francophone et Canadien en participant à l'une des nombreuses célébrations virtuelles qui se déroulent partout au pays. Au fur et à mesure que nos vies quotidiennes reviennent graduellement à des routines plus habituelles, il est facile d'oublier qu'il continue d'y avoir de nouvelles éclosions et une transmission communautaire persistante de la COVID-19 dans certaines régions du Canada, notamment dans la région métropolitaine de Montréal. Ainsi, pour demeurer en santé et nous protéger et protéger les autres, nous devons garder à l'esprit que le risque d'exposition au virus est toujours présent. Certains contextes et certaines situations augmentent ce risque, comme :

dans les espaces fermés ayant une mauvaise ventilation;

ayant une mauvaise ventilation; dans les endroits bondés où sont rassemblées de nombreuses personnes;

où sont rassemblées de nombreuses personnes; en cas de contacts étroits où vous ne pouvez pas garder une distance de deux mètres par rapport aux autres.

Si vous sortez, assurez-vous de consulter et de respecter les directives des responsables de la santé publique de votre région. Pour que votre célébration demeure amusante et sécuritaire, lavez-vous les mains fréquemment et apportez du désinfectant pour les mains avec vous, couvrez-vous la bouche et le nez quand vous toussez et éternuez, et maintenez une distance de deux mètres par rapport aux autres. Aux endroits où la COVID-19 peut être toujours active et lorsqu'il est impossible de respecter l'éloignement physique de deux mètres, portez un masque non médical ou un couvre-visage à titre de protection supplémentaire. Restez à la maison si vous êtes malade, même si vous présentez uniquement des symptômes légers.

Je tiens à transmettre mes meilleurs vœux les plus sincères aux Québécois, aux francophones et aux Canadiens qui soulignent cette journée. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

