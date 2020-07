OTTAWA, ON, le 22 juill. 2020 /CNW/ - Au lieu de présenter une mise à jour en personne aux médias, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« On a signalé 111 697 cas de COVID-19, dont 8 862 décès, et 88 % des personnes sont maintenant rétablies. À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 3 616 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 42 000 personnes par jour, dont 1 % ont reçu un résultat positif.

Après avoir passé plusieurs mois à la maison, tout le monde veut profiter de la saison estivale. Toutefois, l'été n'est pas comme les autres cette année. Puisque la pandémie de COVID-19 est encore active au Canada et ailleurs dans le monde, la façon dont vous choisissez de profiter de l'été et l'endroit où vous le faites ont une incidence sur votre risque d'exposition à la COVID-19.

Même si les lieux où se déroulent nos activités sociales, économiques et récréatives sont en train de prudemment rouvrir leurs portes, nous ne pouvons pas nous permettre d'être imprudents. Vivre avec la COVID-19 signifie que nous ne pouvons pas éliminer tous les cas et les foyers d'infection survenant au Canada, et ce sont nos actions, tant individuelles que collectives, qui permettront de prévenir l'accélération de l'épidémie. Pour maîtriser la COVID-19 pendant ces réouvertures, nous devons toujours demeurer conscients des risques et continuer d'appliquer les pratiques de santé publique qui permettent de limiter le nombre de cas dans nos collectivités.

Être conscient des risques veut dire de considérer les possibilités de maladie, les conséquences graves pour vous et tous vos contacts (famille, amis, autres), et d'éviter autant que possible les lieux et les situations à haut risque. Les endroits clos, les lieux achalandés et les situations où vous avez des contacts étroits avec les autres sont les milieux qui augmentent le plus votre risque d'exposition à la COVID-19. Plus vous passez de temps dans ces endroits et plus le nombre de personnes présentes est élevé, plus le risque est important. Pour assurer votre protection et celle des autres, je vous demande à tous d'éviter les milieux ou les situations à risque élevé ou de réduire au minimum le temps que vous passez dans ces milieux ou ces situations.

Si vous envisagez de passer du temps sur votre terrasse, d'organiser un barbecue ou de faire des pique-niques, sachez que les rassemblements en plein air sont préférables aux rassemblements intérieurs et que l'idéal est de limiter le nombre de personnes présentes et de s'en tenir aux personnes faisant partie de votre petite bulle sociale. Le camping, la natation et les sports de plage/de plein air peuvent également être de bonnes options d'activités à faire à l'extérieur, mais il faut être conscient des risques d'exposition que présentent les lieux achalandés ou les installations partagées, comme les vestiaires, les toilettes et les cafétérias.

Chaque fois que vous sortez de votre bulle sociale, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, assurez-vous de continuer à vous laver les mains fréquemment ou d'utiliser un désinfectant pour les mains approuvé par Santé Canada, et de toujours prendre des précautions, comme les mesures d'éloignement physique ou le port du masque lorsqu'il est impossible de maintenir une distance de deux mètres avec les autres. En respectant les directives des autorités de santé publique locales et en continuant à appliquer ces pratiques de santé publique essentielles, nous pourrons profiter de l'été et poursuivre l'effort collectif entrepris par le Canada pour garder l'épidémie de COVID-19 sous contrôle. »

