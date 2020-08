Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada du 22 août 2020

OTTAWA, ON, le 22 août 2020 /CNW/ - En remplacement de son point de presse quotidien, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, publie aujourd'hui la déclaration qui suit.

Le total des cas de COVID-19 au Canada s'élève à 124 372, dont 9 064 décès, et 89 % des personnes se sont maintenant rétablies. Les laboratoires de partout au Canada ont réalisé des tests de dépistage de la COVID-19 pour plus de 5 034 059 personnes à ce jour, et les résultats d'environ 2,5 % de ces tests étaient positifs. Au cours des dernières semaines, le nombre quotidien de cas au pays a varié entre 350 et 500 cas par jour, et un peu plus de 390 cas ont été signalés quotidiennement au cours des sept derniers jours.

Alors que les autorités de la santé publique et la population canadienne poursuivent leurs efforts communs pour limiter la propagation de la COVID-19, nous suivons de près les indicateurs d'activité de la maladie, dont le nombre de cas par jour, le nombre de cas hospitalisés et le pourcentage de personnes ayant obtenu un résultat de dépistage positif, afin d'orienter, de modifier et d'adapter nos mesures selon les besoins.

Le nombre de cas par jour moyen se situe dans une fourchette de 350 à 500 nouveaux cas signalés chaque jour, et le nombre d'hospitalisations et de décès demeure faible, ce qui indique que nous réussissons actuellement à garder un taux d'infection gérable et à réduire au minimum les cas de COVID-19 grave ainsi que les décès causés par la maladie.

Nous surveillons aussi de près le nombre moyen de personnes dépistées par jour, de même que le pourcentage d'entre elles qui obtiennent un résultat de dépistage de la COVID-19 positif. Cet indicateur nous donne une idée de la portée de notre surveillance, qui nous permet de trouver les cas et de suivre avec exactitude où il y a transmission de la maladie.

À l'heure actuelle, le dépistage en laboratoire se poursuit à un rythme élevé; on compte en moyenne 48 714 personnes dépistées par jour, et le pourcentage d'entre elles qui obtiennent un résultat de dépistage positif demeure faible. Ce dernier pourcentage indique que notre surveillance demeure très sensible : beaucoup de personnes sont dépistées pour découvrir les cas d'infection. Le pourcentage de personnes ayant obtenu un résultat de dépistage de la COVID-19 positif au cours des sept derniers jours était de 0,8 %, ce qui signifie qu'en moyenne un cas est détecté par tranche de 125 personnes dépistées alors que nous poursuivons une surveillance à vaste portée dans le but de trouver les cas et d'enrayer toute transmission.

Nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour que la transmission de la COVID-19 demeure gérable : limitons le nombre de nos contacts et prenons des précautions pour réduire le risque d'infection et de transmission de la maladie à d'autres. Vous pouvez trouver de plus amples renseignements et des conseils pour accroître votre savoir-faire en matière de lutte contre la COVID-19 et vous aider à prendre des décisions éclairées afin de vous protéger, de protéger votre famille et de protéger votre collectivité ici. »

