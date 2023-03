OTTAWA, ON, le 24 mars 2023 /CNW/ - Chaque année, le 24 mars est l'occasion d'attirer l'attention sur les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la tuberculose. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2023, le thème « Oui! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose! » est un message d'espoir et d'encouragement en ce qui a trait à la prise en charge, à l'action et à la collaboration au plus haut niveau.

À l'approche de la réunion de haut niveau des Nations unies sur la tuberculose de 2023, qui se tiendra dans le courant de l'année, je suis encouragée par les discussions mondiales à venir sur les progrès de la science, du financement et de l'innovation pour enrayer de toute urgence l'épidémie mondiale de tuberculose, en mettant l'accent sur l'accès équitable à la prévention, au dépistage, au traitement et à la prise en charge. La pandémie de COVID-19 a entraîné un recul des progrès réalisés dans la lutte contre la tuberculose. Cette réunion est une bonne occasion de faire le point sur la situation actuelle et, surtout, pour relever les lacunes et trouver des solutions qui nous permettront à terme d'éradiquer la tuberculose.

Au Canada, plus de 1 900 personnes ont reçu un diagnostic de tuberculose active en 2021. Si l'incidence globale au Canada reste faible (5,0 cas pour 100 000 habitants), les taux nationaux de tuberculose stagnent depuis plus de dix ans. La tuberculose continue de frapper de manière disproportionnée les personnes nées à l'étranger et les Autochtones. En particulier, les taux de tuberculose restent inacceptablement élevés chez les Inuits, résultat de leur expérience unique de la tuberculose, d'une longue histoire d'inégalités sociales et des effets persistants de la colonisation.

Les solutions à cette maladie sociale complexe doivent être centrées sur la communauté et élaborées en partenariat avec les groupes de population concernés. Il y a urgence à renforcer nos efforts de collaboration entre les différentes administrations pour mettre fin à la tuberculose au Canada, notamment en tirant parti des méthodes de travail améliorées et renforcées qui ont été appliquées tout au long de notre riposte face à la COVID-19. On peut citer entre autres le renforcement des liens avec les réseaux de recherche pour orienter la prise de décisions, l'action multisectorielle pour lutter contre les inégalités sociales et la collaboration avec les gouvernements et les organismes provinciaux, territoriaux et autochtones.

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, j'encourage chacun à se renseigner sur la maladie et à écouter les récits des personnes qui ont survécu à la tuberculose. J'exhorte tous les travailleurs de la santé et les professionnels de la santé publique qui fournissent des services de lutte contre la tuberculose à lire le guide suivant : An introductory guide to tuberculosis care to improve cultural competence for health care workers and public health professionals serving Indigenous Peoples of Canada [en anglais seulement]. Qu'il s'agisse de découvrir l'histoire de la tuberculose dans les communautés autochtones, de reconnaître le rôle de la colonisation, des obstacles invisibles, du racisme personnel et systémique et des privilèges dans la mesure où ils sont liés à l'équité en matière de santé, de respecter l'autodétermination ou de comprendre que chaque groupe autochtone -- Premières Nations, Inuits et Métis -- est historiquement et culturellement distinct, avec des points forts, des défis et des besoins en matière de santé qui lui sont propres, cet important chapitre des normes canadiennes de lutte antituberculeuse est pertinent et précieux pour tous ceux et celles qui fournissent des services de santé publique et de soins de santé au Canada.

Merci à la communauté incroyablement dévouée qui soutient les personnes touchées par la tuberculose, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. La COVID-19 nous a montré ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble et ce qu'il est possible de faire pour la tuberculose : cette maladie qui se traite et se guérit peut être éliminée grâce à une action concertée. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose.

