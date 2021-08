La pandémie de COVID‑19 continue d'être une source de stress et de causer de l'anxiété à de nombreux membres de la population canadienne, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail Espace mieux-être Canada offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

OTTAWA, ON, le 3 août 2021 /CNW/ - La COVID-19 est toujours présente au Canada, et nous continuons de surveiller des indicateurs épidémiologiques clés pour suivre les tendances et détecter rapidement les problèmes émergents, et pour mieux comprendre, entre autres, l'effet des variants du virus en circulation. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) fait aussi régulièrement le point sur le nombre de vaccins administrés, la couverture vaccinale et la surveillance continue de l'innocuité des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du pays. Voici le plus récent résumé des tendances et des chiffres à l'échelle nationale. En raison de déclarations réduites au cours de la fin de semaine, les moyennes nationales pour les sept derniers jours n'ont pas été actualisées pour l'énoncé d'aujourd'hui. Nous recueillons et analysons les données présentement, qui seront fournies lors de l'énoncé demain.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 1430 483 cas de COVID-19, dont 26 592 décès. Ces chiffres cumulatifs illustrent le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Les quatre variants préoccupants que l'on retrouve au Canada (B.1.1.7 [Alpha], B.1.351 [Bêta], P.1 [Gamma] et B.1.617 [Delta]) ont été détectés dans la plupart des provinces et des territoires. À l'heure actuelle, le variant Delta est responsable dans la majorité des cas signalés à l'échelle nationale.

Les dernières mises à jour épidémiologique et de modélisation signalent que nous serions à l'aube d'une quatrième vague poussée par le variant Delta, mais que sa trajectoire dépend de la continuité de la couverture vaccinale complète, et du délai, du rythme et de l'étendue des réouvertures. Nous estimons que la plupart des cas seront surtout concentrés chez les jeunes non vaccinés, mais la transmission pourrait se propager aux populations non vaccinées plus âgées. Un volume de cas plus élevé et des cas touchant des personnes plus âgées pourraient mener à des résultats de maladies graves, notamment des hospitalisations, qui exerceraient des pressions au-delà des capacités du système de la santé.

Ceci ne fait que réitérer le besoin d'adopter des approches prudentes en matière d'assouplissement des mesures de santé publique, de demeurer vigilant et attentif aux signes de résurgence, et d'encourager la couverture vaccinale à deux doses. Nous pouvons tout de même réduire les impacts d'une résurgence cet automne et cet hiver; voilà la bonne nouvelle. Il est possible de minimiser l'ampleur et l'impact d'une résurgence si l'on parvient à augmenter la couverture vaccinale à 80 % chez les personnes âgées de 18 à 39 ans, soit le groupe d'âge où le taux de transmission est le plus élevé. Voilà pourquoi chaque vaccin compte; nous devons maximiser le niveau de protection pour passer un automne et un hiver sécuritaire à l'intérieur. J'encourage tous ceux qui n'ont pas encore obtenu leurs vaccins, ou qui n'ont pas encore reçu leur deuxième dose de se les procurer, dès qu'ils seront admissibles.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le risque et les bienfaits liés à la vaccination, communiquez avec votre autorité locale en santé publique, votre médecin, ou toute autre source crédible de renseignements, tels que Canada.ca et Immunize.ca.

On peut accéder aux renseignements sur Canada.ca afin de comprendre les bienfaits associés à la vaccination contre la COVID-19 et ce dont on peut s'attendre après la vaccination. On peut également faire usage d'outils gratuits et interactifs portant sur l'évaluation du risque, qui permettent de faire des choix éclairés et qui aident à la compréhension des précautions à prendre face à la COVID pour minimiser les risques dans différents contextes. Par contre, tandis que les régions assouplissent les restrictions, les contextes et les risques ne sont pas les mêmes partout; il est donc important de suivre les consignes de santé publique locale, peu importe votre état vaccinal. Pendant que la COVID-19 continue de circuler au Canada et à l'étranger, les mesures de santé publique de base et les précautions individuelles peuvent nous aider à en réduire la propagation : si vous avez des symptômes, restez chez vous ou isolez-vous; soyez au fait des risques associés à divers environnements; évitez les voyages non essentiels à l'étranger et continuez à suivre les mesures de protection individuelle, comme la distanciation physique et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté, au besoin.

Les membres de la population canadienne peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités. Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19, ainsi que sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

