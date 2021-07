OTTAWA, ON, le 27 juill. 2021 /CNW/ -

La pandémie de COVID‑19 continue d'être une source de stress et de causer de l'anxiété à de nombreux membres de la population canadienne, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail Espace mieux-être Canada offre aux personnes de tous âges partout au pays un accès immédiat à du soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie sans frais et de façon confidentielle. Ces services sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La COVID-19 est toujours présente au Canada, et nous continuons de surveiller des indicateurs épidémiologiques clés pour suivre les tendances et détecter rapidement les problèmes émergents, et pour mieux comprendre, entre autres, l'effet des variants du virus en circulation. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) fait aussi régulièrement le point sur le nombre de vaccins administrés, la couverture vaccinale et la surveillance continue de l'innocuité des vaccins contre la COVID-19 à l'échelle du pays. Voici le plus récent résumé des tendances et des chiffres à l'échelle nationale.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu au Canada 1 427 342 cas de COVID-19, dont 26 553 décès. Ces chiffres cumulatifs illustrent le fardeau global de la COVID-19 à ce jour. Dans l'ensemble, la majorité des cas de COVID-19 récemment signalés au pays est attribuable à des variants préoccupants, dont quatre variants préoccupants (B.1.1.7 [Alpha], B.1.351 [Bêta], P.1 [Gamma] et B.1.617 [Delta]) qui ont été détectés dans la plupart des provinces et territoires. Peu importe quel virus prédomine dans une région donnée, nous savons que la vaccination, de concert avec les mesures de santé publique et les précautions individuelles, continue de fonctionner pour réduire la propagation de la COVID-19.

Au moment où les restrictions sanitaires sont assouplies, une augmentation du nombre de cas positifs, surtout parmi la population non vaccinée, n'est pas anormale. Nous suivons de près une recrudescence de la maladie dans quelques régions, comme l'atteste le nombre de cas à l'échelle nationale. La moyenne d'aujourd'hui pour les sept derniers jours est de 539 cas signalés quotidiennement du 20 au 26 juillet, ce qui démontre une augmentation de 36 %. Les tendances en matière de maladies graves continuent de diminuer; les plus récentes données des provinces et des territoires montrent qu'en moyenne, 503 personnes atteintes de la COVID-19 ont été soignées quotidiennement dans les hôpitaux canadiens au cours de la période de sept jours la plus récente (du 20 au 26 juillet), ce qui représente 13 % de moins que la semaine dernière. En moyenne, 236 de ces personnes étaient soignées dans une unité de soins intensifs, ce qui correspond à 10 % de moins que la semaine dernière, et le nombre moyen de décès signalés chaque jour était de 7 (du 20 au 26 juillet).

L'administration de la première et de la seconde dose des vaccins contre la COVID-19 va de bon train au pays dans l'optique d'obtenir une immunisation étendue, forte et durable en vaccinant une forte majorité des personnes admissibles partout au Canada. Par l'entremise du Fonds de partenariat d'immunisation, le gouvernement du Canada appuie les initiatives qui facilitent l'accès au vaccin et qui encouragent la prise de ceux-ci. Plusieurs projets, tels que la Regina Urban Indigenous COVID-19 Vaccination Strategy (Stratégie de vaccination anticovidique pour les autochtones urbains de Régina), misent sur l'élimination des obstacles à l'accès aux vaccins, qui retarderaient ou décourageraient la prise vaccinale. Cette stratégie inclut notamment la sensibilisation, la promotion, la prévention et les stratégies d'information en matière de COVID-19 pour les populations autochtones urbaines de Régina et ses communautés avoisinantes. Les efforts déployés par le Vancouver Infectious Diseases Centre (Centre de maladies transmissibles de Vancouver) sont un autre exemple; chaque semaine, le centre effectue des tests de dépistage communautaires et des cliniques ambulantes de vaccination dans des habitations à chambre unique et des refuges pour sans-abri chez les personnes mal desservies à Vancouver et New Westminster, qui sont mal-logées ou touchées par l'itinérance. Grâce à ces projets, nous travaillons pour solidifier la confiance dans les vaccins anticovidiques et les rendre accessibles pour toute la population canadienne. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le risque et les bienfaits liés à la vaccination, communiquez avec votre autorité locale en santé publique, votre médecin, ou toute autre source crédible de renseignements, tels que Canada.ca et Immunize.ca.

On peut accéder aux renseignements sur Canada.ca afin de comprendre les bienfaits associés à la vaccination contre la COVID-19 et ce dont on peut s'attendre après la vaccination. On peut également faire usage d'outils gratuits et interactifs portant sur l'évaluation du risque, qui permettent de faire des choix éclairés et qui aident à la compréhension des précautions à prendre face à la COVID pour minimiser les risques dans différents contextes. Par contre, tandis que les régions assouplissent les restrictions, les contextes et les risques ne sont pas les mêmes partout; il est donc important de suivre les consignes de santé publique locale, peu importe votre état vaccinal. Pendant que la COVID-19 continue de circuler au Canada et à l'étranger, les mesures de santé publique de base et les précautions individuelles peuvent nous aider à en réduire la propagation : si vous avez des symptômes, restez chez vous ou isolez-vous; soyez au fait des risques associés à divers environnements; évitez les voyages non essentiels à l'étranger et continuez à suivre les mesures de protection individuelle, comme la distanciation physique et le port d'un masque bien conçu et bien ajusté, au besoin.

Les membres de la population canadienne peuvent également en faire plus en diffusant des renseignements crédibles sur les risques de la COVID-19 et sur les mesures à prendre pour réduire la transmission de la COVID-19 dans les collectivités. Je vous invite à lire mon document d'information pour obtenir de plus amples renseignements et ressources sur la COVID-19, ainsi que sur les moyens de réduire les risques et de se protéger et de protéger les autres, y compris de l'information sur la vaccination contre la COVID-19.

