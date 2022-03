BRUXELLES, le 23 mars 2022 /CNW/ - Nous condamnons fermement l'invasion injustifiable et non provoquée de l'Ukraine par le président Poutine. Notre appui à la démocratie, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine est inébranlable. Nous sommes déterminés à assurer la défense de nos valeurs communes et du système international fondé sur des règles. Nous nous engageons à faire progresser le respect des droits de la personne, l'égalité des sexes et l'inclusion, ainsi qu'à protéger les droits fondamentaux. Nous exhortons la Russie à mettre fin immédiatement aux attaques qu'elle mène en Ukraine et à procéder au retrait sans condition de l'ensemble de son personnel et de son équipement militaire du territoire ukrainien. Nous exhortons également le Bélarus à cesser de faciliter et de soutenir l'invasion russe.

Aide humanitaire

Nous sommes solidaires de la courageuse et résiliente population ukrainienne, qui défend sa patrie contre l'agression russe et qui souffre des attaques illégales et à l'aveugle visant des civils et des infrastructures civiles. Nous avons horreur des graves violations des droits internationaux de la personne et du droit humanitaire qui sont commises, et nous appuierons la tenue d'une éventuelle enquête sur les crimes de guerre dans ce dossier. Nous exhortons la Russie à garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire et à maintenir en permanence un couloir sécuritaire pour le passage de civils. Nous continuerons à coopérer étroitement pour assurer la prestation d'aide humanitaire en Ukraine et à l'extérieur du pays. Nous continuons également à préconiser une réponse internationale concertée. La Commission européenne se réjouit de voir le Canada examiner des possibilités de collaborer avec le Centre de coordination de la réaction d'urgence et le mécanisme de protection civile de l'Union européenne en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie pour aider à acheminer l'aide vers l'Ukraine.

Réfugiés

L'Union européenne a généreusement accueilli près de trois millions et demi d'Ukrainiens ayant fui la violence causée par la Russie. Elle les nourrit, les loge, leur permet d'aller à l'école et leur offre des possibilités d'emploi, en portant une attention particulière au sort des enfants et en assurant leur protection quand ils en ont besoin. Le Canada a lancé l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine dans le cadre des mesures de soutien que le gouvernement du Canada a mises en place pour aider le peuple ukrainien. La Commission européenne et le Canada continueront de coordonner l'aide aux personnes qui ont été forcées de fuir l'Ukraine, ainsi que l'assistance aux voisins de l'Ukraine les plus touchés.

Sanctions

Dans le cadre d'une étroite coopération transatlantique, l'UE et le Canada ont déjà adopté des mesures restrictives sans précédent visant à imposer des coûts immenses à la Russie pour son agression militaire contre l'Ukraine. Le Canada et l'UE ont étroitement coordonné leurs efforts pour imposer de lourdes sanctions aux fonctionnaires de Russie et du Bélarus qui ont facilité l'agression de la Russie; déconnecter les principales banques russes du système SWIFT; fermer nos espaces aériens; interdire les transactions avec la Banque centrale russe et réduire la dépendance aux produits énergétiques russes. L'UE et le Canada ont communément suspendu l'adhésion du Bélarus à l'OMC. Le régime russe subit de graves répercussions économiques pour ses attaques odieuses, au détriment de sa population et de son avenir.

Avec nos partenaires du G7 et de nombreux autres pays, le Canada et la Commission européenne, dans le cadre de ses compétences, renforceront encore ces sanctions et continueront à affaiblir le potentiel économique, industriel, technologique et innovant de la Russie. À cette fin, ils appuient l'élargissement des mesures restrictives au commerce, au secteur financier et à d'autres domaines. Dans ce contexte, le Canada et la Commission européenne, dans le cadre de ses compétences, s'emploieront à renforcer encore l'application des sanctions et la lutte contre leur contournement.

Transition verte

Nous réaffirmons notre volonté commune d'accélérer la transition mondiale vers un avenir vert et carboneutre. Nous soulignons également l'urgence de lutter contre les changements climatiques, notamment par la mise en œuvre diligente des engagements pris lors de la COP26. De plus, nous convenons que la tarification du carbone est un outil efficace, rentable et puissant pour réduire les émissions et stimuler l'innovation propre. Nous reconnaissons mutuellement notre rôle de chef de file dans ce domaine et nous nous engageons à travailler ensemble pour inciter nos partenaires internationaux à étendre la couverture de la tarification du carbone dans le monde.

Nous continuerons à tenir nos engagements en matière de financement climatique. Ainsi, nous aiderons les pays en développement à s'adapter aux changements qui touchent le climat et à atteindre leurs objectifs climatiques. Nous travaillerons également ensemble pour assurer l'atteinte de résultats ambitieux au terme des négociations du Cadre mondial pour la biodiversité après 2020, et nous resterons engagés dans la transition vers des économies plus écoefficaces et plus circulaires.

Coopération sur le plan énergétique

Nous resserrerons notre coopération pour faire la transition vers l'énergie carboneutre, notamment en prenant des mesures concrètes dans le cadre de notre coopération sur le plan énergétique afin de mieux protéger l'approvisionnement et d'éliminer la dépendance de l'Union européenne et de ses États membres à l'égard de l'énergie russe. Un groupe de travail qui se consacrera à la transition verte et au gaz naturel liquéfié est mis sur pied, et son mandat sera d'établir un plan d'action concret à ces égards. Nos responsables se rencontreront également cette semaine pour discuter du renforcement de la coopération en matière d'énergie.

Nous restons déterminés à organiser un Sommet sur les technologies propres au Canada en 2022 afin de promouvoir notre engagement commun envers la transition verte de nos économies. Nous voulons aussi y mettre en valeur notre sécurité énergétique, qui est actuellement menacée par la guerre illégale de Vladimir Poutine en Ukraine.

Chaînes d'approvisionnement sûres et protégées, notamment pour les matières premières critiques

En misant sur les assises solides que nous offre l'Accord économique et commercial global pour ce qui est de la fiabilité des échanges commerciaux, nous assurerons l'ouverture et la stabilité des chaînes d'approvisionnement entre nos entreprises. Nous soulignons l'importance de notre engagement commun, tel qu'il est établi dans le Partenariat stratégique Canada-UE sur les matières premières, à garantir la sécurité des chaînes de valeur et d'approvisionnement des métaux et des minéraux critiques. Notre objectif est notamment de réduire notre dépendance envers les métaux et minéraux de la Russie et de faciliter notre transition vers une économie neutre sur le plan climatique.

Démocratie, cybersécurité et lutte contre la désinformation

L'attaque du président Poutine contre l'Ukraine équivaut à une attaque sans précédent contre les principes démocratiques et le système international fondé sur des règles. Elle a aussi mis en lumière la nécessité, pour les démocraties, de renforcer la coopération et la coordination à l'échelle internationale afin de faire front commun devant l'autoritarisme et de trouver de nouvelles avenues pour promouvoir et protéger les démocraties dans le monde.

Nous nous engageons à intensifier notre coopération à l'égard des menaces hybrides, notamment en ce qui concerne la cybersécurité, en riposte à l'agression russe et dans l'atteinte d'objectifs à long terme. Ensemble, nous déploierons de plus amples efforts pour coordonner l'aide offerte aux gouvernements de l'Ukraine et de la Moldavie sur le plan de la cyberrésilience et de la cyberdéfense, de l'accès à Internet et de la lutte contre la désinformation. Pour ce faire, nous travaillerons de concert avec les États membres de l'Union européenne et d'autres partenaires aux vues similaires et dans le cadre du Mécanisme de réponse rapide du G7.

Nous chercherons à favoriser encore davantage le comportement responsable des États dans le cyberespace. De plus, nous travaillerons en collaboration afin d'améliorer la cyberrésilience devant les cyberactivités destructrices, perturbatrices et déstabilisantes d'acteurs étatiques et non étatiques et nous exigerons que les responsables de ces activités rendent des comptes.

Nous réitérons une fois de plus notre engagement commun à resserrer notre coopération à l'égard de l'intelligence artificielle éthique, de la transmission sécurisée de données et des identifiants numériques en misant sur une réglementation et des normes communes souples.

Sécurité alimentaire

La crise alimentaire engendrée par la guerre du président Poutine en Ukraine nous préoccupe vivement, et nous nous engageons à travailler de concert afin de contrer les effets immédiats et à long terme de la guerre sur les chaînes d'approvisionnement agricoles et la sécurité alimentaire dans le monde. Nous sommes conscients que ce sont les pays les plus vulnérables qui en ressentiront le plus les répercussions, même ceux qui sont déjà en situation de crise humanitaire. Nous travaillerons ensemble afin de soutenir nos partenaires humanitaires, tels que le Programme alimentaire mondial, afin d'aider à répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels urgents du nombre croissant de personnes plongées dans une situation d'insécurité alimentaire grave. Nous devrions aussi collaborer avec nos partenaires internationaux pour aider les pays vulnérables à améliorer la résilience de leurs systèmes agricoles et alimentaires face aux conflits, aux changements climatiques et aux chocs économiques.

Malgré les nombreux défis qui se dressent devant nous à l'heure actuelle, il convient de mettre en lumière nos avancées importantes, telles que le 5e anniversaire de l'application à titre provisoire de l'Accord économique et commercial global et de l'Accord de partenariat stratégique, à l'automne. Ces deux ententes ont apporté des avantages clairs et concrets aux Européens et aux Canadiens, et nous attendons avec impatience leur pleine ratification. Nous souhaitons également poursuivre le dialogue et la coopération à l'égard de toutes les grandes questions géopolitiques et mondiales sur le plan de l'économie, de l'énergie et de l'environnement d'ici le prochain Sommet des dirigeants Canada-Union européenne et pendant le sommet.

