GATINEAU, QC, le 5 août 2023 /CNW/ - Hier, le ministre du Travail et des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, ont publié cette déclaration concernant le scrutin de ratification de l'International Longshore and Warehouse Union (ILWU) Canada :

« Ce soir, nous avons reçu un avis officiel nous informant que les membres d'ILWU Canada ont voté en faveur de l'entente négociée le 30 juillet. La British Columbia Maritime Employers Association et ILWU Canada ont maintenant tous deux signé l'entente.

Ce sont de bonnes nouvelles pour l'employeur, le syndicat et les innombrables travailleurs et entreprises à l'échelle du Canada qui dépendent de nos ports en Colombie-Britannique.

Le processus de négociation collective nécessite beaucoup de travail, mais c'est de cette façon que les meilleures ententes, les plus solides ententes, sont conclues. Merci à toutes les parties pour leur dévouement dans le cadre du processus, ainsi qu'aux médiateurs fédéraux et au Conseil canadien des relations industrielles pour leur soutien envers les parties tout au long des négociations.

Cette mésentente a entraîné de graves perturbations au sein de nos chaînes d'approvisionnement, fragilisant notre réputation sur la scène internationale en tant que partenaire d'échanges commerciaux fiable. Nous ne voulons plus jamais que ça se reproduise. Le ministre O'Regan a demandé aux fonctionnaires fédéraux d'analyser comment s'est déroulée cette perturbation à grande échelle, afin qu'à l'avenir, nous puissions procurer une plus grande stabilité aux travailleurs et aux entreprises du Canada qui dépendent de nos ports en Colombie-Britannique. Nous aurons d'autres détails à communiquer sous peu. »

Le Service fédéral de médiation et de conciliation

