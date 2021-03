OTTAWA, ON, le 24 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les coprésidentes du Comité consultatif spécial fédéral, provinciaux et territoriaux sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, et la Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, ont fait la déclaration suivante sur la publication de données à jour sur les méfaits liés aux opioïdes et aux stimulants au Canada, pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020.

La COVID-19 fait partie de nos réalités quotidiennes depuis plus d'un an maintenant, et nous sommes conscients des difficultés que les Canadiens, y compris les personnes qui consomment des substances, ont éprouvées et continuent d'éprouver. Au cours de l'année 2020, la crise des surdoses s'est aggravée au Canada. Cela est attribuable en partie à l'offre de drogues illégales de plus en plus toxiques, des sentiments accrus d'isolement, de stress, d'anxiété et de dépression, et d'obstacles plus importants à l'accès aux services de soutien social et sanitaire, notamment les services de réduction des méfaits et de traitement qui sauvent des vies.

Les données nationales publiées aujourd'hui donnent un autre aperçu des effets dévastateurs des six premiers mois de la pandémie de COVID-19 sur les personnes qui consomment des substances et leurs familles, leurs amis et les collectivités partout au pays. D'avril 2020 à septembre 2020, 2 684 personnes sont décédées au Canada d'une surdose associée aux opioïdes. Malheureusement, les 1 705 décès survenus de juillet à septembre 2020 représentent le plus grand nombre trimestriel national de décès déclaré par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) depuis 2016. Les services médicaux d'urgence du Canada ont répondu à 8 591 surdoses au cours de la même période. De plus, plus de la moitié des décès accidentels liés aux opioïdes d'avril 2020 à septembre 2020 mettaient également en cause un stimulant (p. ex. cocaïne, méthamphétamine). Les personnes qui consomment plus d'une substance en même temps courent un risque accru de surdose et de décès.

Les surdoses d'opioïdes peuvent également entraîner des dommages permanents. De nouvelles analyses indiquent que plus de 4 % des cas d'hospitalisations liées aux surdoses d'opioïdes ont entraîné des lésions cérébrales attribuées à un manque d'oxygène. Ces effets peuvent durer toute la vie et comprennent la paralysie, une réduction du fonctionnement physique et cognitif et des changements de comportement. Même si les interventions d'urgence peuvent être efficaces pour aider à sauver la vie d'une personne qui a fait une surdose, des dommages permanents peuvent persister, ce qui peut avoir une incidence considérable sur la qualité de vie de cette personne. Ces constatations illustrent bien pourquoi nos efforts collectifs en prévention des surdoses demeurent essentiels.

Compte tenu du nombre record de surdoses et de décès signalés dans ce communiqué, notre objectif demeure clair. Nous devons continuer d'appuyer les solutions qui aident les personnes qui consomment des substances ou qui ont une dépendance pendant la COVID-19 et au-delà. Cela comprend un soutien continu aux mesures de réduction des méfaits; un approvisionnement plus sécuritaire en drogues pour les personnes à risque de surdose; un meilleur accès aux trousses de naloxone à emporter, une plus grande distribution de ces trousses et une formation sur la façon d'utiliser; une sensibilisation accrue à la façon de réduire les méfaits des opioïdes et d'autres drogues; et l'élimination de la stigmatisation entourant la consommation de substances.

Le portail Espace Mieux-être Canada aide les gens à faire les premiers pas pour se connecter gratuitement au soutien, aux ressources et au counseling en matière de toxicomanie et de santé mentale. Si vous consommez de la drogue, vous pouvez réduire votre risque d'effets néfastes en ne mélangeant pas de drogues et en n'en consommant pas lorsque vous êtes seul. Le soutien virtuel est offert au moyen d'applications et de lignes téléphoniques pour aider à maintenir la distance physique pendant la COVID-19. La naloxone renverse temporairement la surdose d'opioïdes et est disponible sans ordonnance. Si vous êtes témoin d'une surdose, composez toujours le 9-1-1 (ou votre numéro d'urgence local), administrez la naloxone si vous l'avez et restez jusqu'à l'arrivée des secours. La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose offre une certaine protection juridique aux personnes qui demandent de l'aide d'urgence pour intervenir en cas de surdose. Si vous avez un ami ou un être cher qui a un problème de toxicomanie, essayez de lui tendre la main avec compassion et respect.

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Coprésidente, Comité consultatif spécial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes

Dre Jennifer Russell

Médecin hygiéniste en chef, Nouveau-Brunswick

Coprésidente, Comité consultatif spécial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]