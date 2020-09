OTTAWA, ON, le 21 sept. 2020 /CNW/ - « Nous tenons à remercier l'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse pour son leadership et pour la conversation ouverte, respectueuse, et constructive d'aujourd'hui, lors de laquelle nous avons réaffirmé ce que l'arrêt Marshall avait déjà déclaré il y a plus de 20 ans, à savoir que les Mi'kmaq ont un droit de pêche issu de traités et protégé par la Constitution, visant à assurer une subsistance convenable.

Nous partageons les préoccupations des chefs de l'Assemblée pour la sécurité de leur peuple. Il n'y a pas de place pour les menaces, l'intimidation, ou le vandalisme dont nous avons été témoins dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Cette situation est tout simplement inacceptable.

Les agents des pêches du MPO, les navires et le personnel de la Garde côtière canadienne, la Gendarmerie royale du Canada, et les responsables de la sécurité publique coordonnent leurs efforts en mer, sur terre, et dans les airs, et travaillent avec les représentants de la Province de la Nouvelle-Écosse pour répondre à toute situation dangereuse pouvant survenir.

La Réconciliation est un impératif canadien et nous avons tous un rôle à y jouer. Ce qui se passe ne favorise pas cet objectif, ni la mise en œuvre des droits des Premières Nations issus de traités, ni une pêche productive et ordonnée.

Nous voulons travailler avec les dirigeants des Premières Nations sur la voie de la mise en œuvre de leurs droits issus de traités, et nous attendons avec impatience les prochaines discussions sur ce sujet.

Notre gouvernement est résolument engagé à faire progresser la Réconciliation, à respecter les traités autochtones, et à mettre en œuvre les droits des Premières Nations, et nous croyons fermement qu'un dialogue respectueux et constructif est la voie à suivre pour y parvenir.

En ce moment, nous avons besoin de communication et non de confrontation. »

Restez branchés

Suivez le ministère des Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir les communiqués et plus via notre fil RSS. Plus de plus amples informations ou vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

http://www.dfo-mpo.gc.ca