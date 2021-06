Déclaration conjointe de la ministre du Travail, des Employeurs des transports et communications de régie fédérale et du Congrès du travail du Canada au sujet du rôle que la vaccination peut jouer sur la santé et la sécurité en milieu de travail

GATINEAU, QC, le 1er juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Travail, Filomena Tassi, les Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCRF) et le Congrès du travail du Canada (CTC) ont émis la déclaration conjointe suivante au sujet du rôle que la vaccination peut jouer sur la santé et la sécurité en milieu de travail :

« Alors que nous continuons de lutter contre la pandémie de COVID-19, la santé et la sécurité des travailleurs canadiens demeurent une priorité pour le gouvernement du Canada et les employeurs. Le Canada est entré dans une phase très importante de la pandémie, et des vaccins sécuritaires et efficaces sont maintenant disponibles pour aider à prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès attribuables à la COVID-19.

La vaccination joue un rôle essentiel dans la prévention de la COVID-19 parmi les travailleurs, leur famille et leur collectivité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada, les ETCRF et le CTC encouragent tous les travailleurs canadiens à recevoir le vaccin contre la COVID-19 lorsque leur tour viendra.

Nous encourageons également fortement les employeurs à prendre des mesures d'adaptation pour les employés qui reçoivent leur première et/ou deuxième dose de vaccin, et ceux qui pourraient présenter des symptômes après la vaccination. En éliminant les obstacles et en établissant des politiques et des pratiques de soutien, les employeurs peuvent aider à accroître le taux de vaccination des travailleurs. Bien que les employés puissent utiliser le congé personnel ou le congé pour raisons médicales en vertu du Code canadien du travail pour se faire vacciner contre la COVID-19, les parties en milieu de travail doivent continuer à collaborer pour protéger les travailleurs, en particulier les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels, prévenir la propagation du virus en milieu de travail et s'assurer que tous soient vaccinés le plus rapidement possible.

Les employeurs sous réglementation fédérale ont la responsabilité de protéger la santé et la sécurité de leurs employés au travail. C'est pourquoi nous demandons aux entreprises et aux syndicats d'adopter une approche proactive afin de mieux sensibiliser, outiller et mobiliser leurs employés et leurs membres pour se faire vacciner. Le moyen le plus rapide pour les Canadiens et les entreprises de rebâtir en mieux consiste à prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser un taux élevé de vaccination.

Le gouvernement du Canada, les ETCRF et le CTC continuerons de travailler ensemble pour communiquer les outils et les ressources et pour faire tout ce qui est possible pour appuyer les entreprises et protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Le gouvernement du Canada et certains gouvernements provinciaux et territoriaux offrent gratuitement des tests de dépistage rapide de la COVID-19 gratuits aux organisations pour le dépistage régulier en milieu de travail des employés qui travaillent en contact étroit. L'utilisation des tests de dépistage rapide comme outil de dépistage aide les organisations à mieux protéger leurs employés et leurs clients, mais elle ne remplace pas les autres mesures de santé publique. Les autorités locales de santé publique sont disponibles pour fournir des conseils et du soutien concernant les mesures ou les vaccins, et les responsables des milieux de travail peuvent visiter le site Web du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail pour obtenir des renseignements faisant autorité et des ressources exhaustives sur la santé et la sécurité au travail.

Enfin, il importe de se rappeler que pendant le déploiement des vaccins contre la COVID-19 dans l'ensemble du Canada, nous devons continuer de suivre les mesures de santé publique pour assurer notre sécurité et celle de nos familles, de nos milieux de travail et de nos collectivités. Ensemble, nous pouvons arrêter la propagation de la COVID-19. »

