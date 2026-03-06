TOKYO, le 6 mars 2026 /CNW/ - Le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : renforcer l'économie au pays et diversifier ses partenariats à l'étranger, notamment dans la région indo-pacifique. Le Japon est un marché de plus de 5 500 milliards de dollars, la quatrième économie mondiale et la quatrième source d'investissement direct étranger en sol canadien. Nos échanges commerciaux bilatéraux s'élèvent à près de 40 milliards de dollars. Les entreprises canadiennes présentes au Japon sont quant à elles des chefs de file des secteurs des services financiers, de la foresterie et de l'automobile. De plus, 70 % des véhicules fabriqués au Canada le sont par des entreprises japonaises, ce qui génère des milliers de carrières de qualité pour les travailleurs canadiens.

Dans un monde plus dangereux et incertain qu'avant, le renforcement de cette relation présente une occasion en or d'améliorer la sécurité, la stabilité et la prospérité pour les peuples de nos deux pays.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est rendu à Tokyo, où il s'est entretenu avec la première ministre Takaichi Sanae. À la suite de leur rencontre, les dirigeants ont publié une déclaration commune et annoncé un nouveau Partenariat stratégique global entre le Canada et le Japon dans les secteurs de la défense, de l'énergie, des minéraux critiques, du commerce et de la technologie. Ce partenariat renforcera la collaboration entre nos deux pays, attirera plus de capitaux au Canada et apportera plus de profondeur et d'occasions à notre relation en plein essor.

Le Canada et le Japon entretiennent un partenariat robuste en matière de défense et de sécurité, que l'on pense à l'opération NEON des Forces armées canadiennes dans la région indo-pacifique, à des exercices interarmées et multilatéraux avec les Forces japonaises d'autodéfense, à la coopération en matière de cybersécurité et de menaces émergentes, ainsi qu'à notre engagement commun en faveur d'une paix juste et durable pour l'Ukraine. Afin de renforcer encore davantage la relation de défense et de sécurité et de resserrer la coopération industrielle dans ce domaine, les dirigeants ont annoncé les mesures suivantes :

Trois protocoles de coopération bilatéraux qui permettront de rehausser la collaboration en matière d'interventions d'urgence internationales, d'exercices conjoints des gardes-côtes et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée dans le Pacifique Nord.

Une planification stratégique, des exercices bilatéraux, des opérations conjointes et des exercices de formation supplémentaires, notamment des sorties en mer par la Marine royale canadienne et la Marine japonaise ainsi que la participation potentielle du Japon à l'opération NANOOK du Canada.

Le renforcement de la coopération en matière de cybersécurité et de cyberdéfense en établissant un nouveau dialogue stratégique sur le cyberespace entre le Canada et le Japon, notamment par l'échange d'information, le renforcement de la résilience et la collaboration à l'égard des cybermenaces.

Le resserrement de la collaboration industrielle en matière de défense entre des entreprises canadiennes et japonaises à l'égard des technologies de pointe, telles que l'intelligence artificielle (IA), les systèmes autonomes et la sécurité dans l'espace, afin de consolider nos chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense, d'augmenter le flux de capitaux dans ce secteur et de créer des carrières s'accompagnant de bons salaires.

Afin de consolider et d'élargir leurs forts liens commerciaux, le Canada et le Japon prendront les mesures suivantes :

Demander à leurs hauts fonctionnaires de repérer des occasions d'investissement immédiat, notamment par l'intermédiaire des caisses de retraite.

Renforcer les efforts visant à soutenir de diverses façons les fabricants d'automobiles japonais dans leurs efforts de décarbonisation au Canada.

Tirer parti des protocoles de coopération déjà en place, tels que ceux sur les chaînes d'approvisionnement des batteries et sur les sciences et technologies industrielles, afin de resserrer la coopération bilatérale et de catalyser des gains économiques pour les deux pays.

Moderniser le Comité économique mixte Canada-Japon, en s'appuyant sur 50 ans d'étroite coopération économique, afin de tirer parti de nouvelles possibilités comme les semi-conducteurs, les batteries, l'IA, les énergies propres, les minéraux critiques et les chaînes d'approvisionnement résilientes.

Déployer des délégations commerciales, dont une mission commerciale d'Équipe Canada au Japon en 2026 et, prochainement, une visite au Canada de la Fédération des entreprises japonaises, afin de débloquer de nouveaux partenariats commerciaux pour les entreprises canadiennes et de nouvelles occasions d'investissement au Canada.

Afin de renforcer la sécurité énergétique et de tirer parti des forces complémentaires du Canada et du Japon au chapitre de l'approvisionnement, le premier ministre Carney et la première ministre Takaichi se sont engagés à prendre les mesures suivantes :

Resserrer le commerce bilatéral et la coopération dans des projets du secteur de l'énergie, y compris le gaz naturel liquéfié et le gaz de pétrole liquéfié, en étant conscients de leurs rôles importants sur le plan de la sécurité énergétique et de la transition énergétique. Cela souligne également la capacité particulière du Canada de répondre à la demande en énergie à faibles émissions, grâce en partie à nos règlements améliorés sur le méthane.

Améliorer la coopération dans le domaine des technologies d'énergies propres, y compris les technologies nucléaires, l'hydrogène, les procédés industriels écoénergétiques ainsi que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.

Miser sur les innovations pour le stockage propre, la modernisation des réseaux et l'intégration des énergies propres.

Le Canada et le Japon sont tous deux des chefs de file des technologies de pointe et des partenaires de confiance dans le développement responsable de l'IA, la fabrication ainsi que la recherche et le développement. Afin de resserrer cette relation, les deux pays prendront les mesures suivantes :

Rehausser la coopération en matière de minéraux critiques, y compris des travaux conjoints pour obtenir des approvisionnements fiables, favoriser la transformation à valeur ajoutée et soutenir une diversité d'écosystèmes de fabrication. Cette mesure prévoit également une collaboration au sein de l'Alliance sur la production de minéraux critiques, une initiative du G7.

Augmenter les occasions de partenariat dans les domaines des semiconducteurs, de l'IA, de la cybersécurité, des batteries, des piles à hydrogène, des technologies propres, des technologies quantiques, de l'énergie thermonucléaire et d'autres secteurs stratégiques qui sont au cœur de notre compétitivité économique.

Favoriser les efforts conjoints de recherche et développement ainsi que la coopération au chapitre de l'innovation à l'égard des technologies nouvelles et émergentes, dans la foulée du 40 e anniversaire, cette année, de l'Accord Canada-Japon sur la coopération scientifique et technologique.

anniversaire, cette année, de l'Accord Canada-Japon sur la coopération scientifique et technologique. Intensifier la collaboration entre les écosystèmes de l'innovation, des entreprises à risque, des investisseurs et des entreprises en démarrage des deux pays, notamment en accélérant l'investissement bilatéral, en renforçant les liens entre les accélérateurs et les réseaux d'innovation privés et en favorisant la commercialisation conjointe dans les secteurs des technologies émergentes.

En plus de ces efforts, le Canada et le Japon intensifieront la coopération en matière de sciences et de technologies dans l'Arctique ainsi que les efforts concernant les changements climatiques et les activités d'observation environnementale. À cette fin, les dirigeants se sont félicités de la signature d'un protocole de coopération visant à mener des activités scientifiques conjointes dans les domaines de la pêche et de la recherche marine, notamment l'évaluation des stocks, la science du climat et des écosystèmes, les technologies marines de pointe et les échanges de chercheurs afin de soutenir la gestion durable des ressources.

À Tokyo, le premier ministre rencontrera les chefs de file de grandes entreprises japonaises des secteurs de l'automobile, de la fabrication de pointe, des énergies propres et conventionnelles, des infrastructures et des technologies. Il présentera le Canada comme un partenaire commercial fiable et une destination concurrentielle pour les nouveaux investissements.

La visite du premier ministre au Japon survient à la suite de ses récentes visites en Inde, où le Canada a conclu des accords commerciaux d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars, et en Australie, où le Canada a renforcé le partenariat bilatéral dans les domaines des minéraux critiques, de la défense et de l'IA et obtenu des engagements d'investissements allant jusqu'à 10 milliards de dollars. En renouant avec les géants mondiaux et en resserrant ses partenariats avec ses alliés les plus proches, le Canada crée des carrières bien rémunérées chez nous, diversifie nos échanges commerciaux, attire d'importants investissements et bâtit une économie canadienne plus forte, plus souveraine et plus résiliente.

Citation

« Le Japon est un partenaire de confiance et un chef de file mondial en matière d'innovation, de technologie et de fabrication de pointe. Ensemble, nous renforçons notre sécurité économique, assurons la résilience des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et en énergie propre, et resserrons notre coopération en matière de sécurité et de défense à l'appui d'une région indo-pacifique libre et ouverte. En élargissant et en modernisant notre partenariat, nous créons des possibilités à long terme pour nos travailleurs et mettons en place un avenir plus sûr et plus résilient pour nos deux pays. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agit de la première visite officielle du premier ministre Carney au Japon depuis son entrée en fonction. Il est accompagné du ministre de la Défense nationale, David J. McGuinty.

La visite du premier ministre coïncide avec des dates importantes dans les relations bilatérales entre le Canada et le Japon, notamment :

le 50 e anniversaire du Comité économique mixte Canada-Japon, qui a donné lieu à cinq décennies de dialogue économique structuré et de croissance soutenue du commerce et des investissements entre nos deux pays.

le 40 e anniversaire de l'Accord Canada-Japon sur la coopération scientifique et technologique, qui a permis l'établissement d'un partenariat scientifique dans des domaines de pointe comme l'IA, l'informatique quantique, les énergies propres, les matériaux de pointe et les technologies numériques de nouvelle génération. Le Canada et le Japon ont récemment élargi la portée et les ambitions de ce partenariat, notamment par le biais de nouveaux protocoles de coopération sur la recherche et le développement industriels et les chaînes d'approvisionnement en batteries.

Du 3 au 6 mars 2026, le premier ministre s'est rendu à Sydney et à Canberra, en Australie, dans le cadre de la première visite bilatérale d'un premier ministre du Canada dans ce pays depuis 2007. Au cours de cette visite, le Canada et l'Australie ont annoncé de nouveaux partenariats dans les domaines de l'investissement, de la défense et de la sécurité, des minéraux critiques, de l'énergie et de l'IA. Le premier ministre Carney a également prononcé un discours devant le Parlement de l'Australie dans lequel il a souligné les liens durables entre les deux pays et leur potentiel commun de croissance économique.

Dans la foulée de la visite du premier ministre, l'Université de l'Alberta et l'Université du Queensland ont signé un protocole d'entente en vue d'accroître la collaboration dans les secteurs de la défense, de la recherche axée sur l'espace et la sécurité, des technologies quantiques, de l'IA, de la fabrication de pointe et des minéraux critiques.

