1. À l'invitation de Son Excellence Li Qiang, premier ministre du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine, le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, a effectué une visite officielle en Chine du 14 au 17 janvier 2026. Au cours de cette visite, Son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine a rencontré le premier ministre Carney. Le premier ministre Li Qiang s'est entretenu avec le premier ministre Mark Carney. Son Excellence Zhao Leji, président du Comité permanent du Congrès national du peuple, a également rencontré le premier ministre Mark Carney. Les dirigeants ont tenu des discussions approfondies, pragmatiques et constructives sur les relations entre le Canada et la Chine ainsi que sur des enjeux régionaux et internationaux d'intérêt commun.

2. Les dirigeants ont réaffirmé les principes et les politiques qui ont guidé les relations entre le Canada et la Chine. Le Canada a réitéré son engagement de longue date à l'égard de sa politique d'une seule Chine. Les deux parties se sont engagées à faire progresser le nouveau partenariat stratégique entre le Canada et la Chine dans un esprit de respect, d'égalité et d'intérêt mutuels afin d'apporter plus de résultats positifs aux populations des deux pays.

3. Les dirigeants ont salué les progrès accomplis lors des derniers dialogues bilatéraux. Ils se sont engagés à renforcer les échanges à tous les niveaux et à faire progresser les résultats dans les domaines suivants :

Engagement macroéconomique : Les deux parties ont décidé de redynamiser le Dialogue stratégique économique et financier de haut niveau entre le Canada et la Chine afin d'aborder un large éventail de questions connexes et de renforcer les relations économiques bilatérales.

Coopération économique et commerciale : Les dirigeants se sont engagés à renforcer le partenariat économique et commercial entre le Canada et la Chine et ont salué les progrès réalisés dans les négociations visant à résoudre les problèmes commerciaux. Les deux parties se sont engagées à accroître leurs échanges commerciaux et leurs investissements bilatéraux et à intensifier leur coopération dans divers secteurs d'intérêt commun. Elles ont réaffirmé l'importance d'un climat commercial équitable et ouvert pour les entreprises des deux pays et se sont engagées à régler les problèmes économiques et commerciaux d'intérêt commun au moyen de consultations constructives, notamment par l'intermédiaire d'un Comité mixte sur l'économie et le commerce Canada-Chine renouvelé. Les dirigeants ont salué la signature de la feuille de route entre le Canada et la Chine sur la coopération économique et commerciale et ont chargé leurs responsables de faire avancer les travaux relatifs à cet instrument. Les deux parties ont élaboré un accord conjoint préliminaire pour traiter les questions économiques et commerciales bilatérales. Elles se sont engagées à renforcer la coopération agricole et la sécurité alimentaire, notamment par l'intermédiaire d'un Comité mixte Canada-Chine de l'agriculture renouvelé.

Énergie : Les deux parties ont convenu de soutenir les échanges et la coopération dans le domaine de l'énergie propre et de renforcer leur coopération dans le domaine de l'énergie conventionnelle, notamment en ce qui a trait à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Les deux parties ont décidé de lancer un dialogue ministériel sur l'énergie afin de cerner les principaux domaines dans lesquels soutenir les investissements et les échanges commerciaux bilatéraux liés aux énergies propres et conventionnelles. Elles se sont également engagées à intensifier les efforts de collaboration en cours pour assurer une gestion responsable de l'énergie nucléaire civile bilatérale et à renforcer la coopération relativement au commerce de l'uranium naturel, conformément aux normes internationales les plus élevées, y compris les instruments pertinents de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Finances : Les deux parties ont salué la création d'un groupe de travail financier chargé de renforcer la collaboration bilatérale sur les questions financières. Ce groupe de travail rendra compte aux coprésidents du Dialogue stratégique économique et financier de haut niveau entre la Chine et le Canada. Les dirigeants ont salué la signature du troisième accord visant à prolonger et à modifier l'accord bilatéral de swap de devises yuans-dollars canadiens entre la Banque populaire de Chine et la Banque du Canada.

Sécurité publique : Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération en matière d'application de la loi afin de lutter contre la corruption et la criminalité transnationale, y compris la fraude relative aux télécommunications et la cyberfraude, ainsi que les drogues synthétiques illégales, conformément à leurs lois respectives. Les deux parties se sont engagées à poursuivre les réunions annuelles du groupe de travail bilatéral chargé de la coopération en matière d'application de la loi, dont le dialogue sur la lutte antidrogue est un élément clé, et à obtenir des résultats plus concrets afin d'assurer la sécurité des populations des deux pays.

Liens entre les populations et échanges culturels : Les deux parties ont convenu que les liens entre leurs populations constituent le fondement des relations bilatérales et se sont engagées à cultiver ces liens afin de favoriser une meilleure compréhension mutuelle et une coopération accrue. Les parties ont décidé de relancer le Comité mixte Canada-Chine sur la culture. Les deux parties se sont engagées à intensifier les échanges et la coopération dans des domaines comme la culture, l'éducation, les arts, le patrimoine et les industries créatives, et à promouvoir les échanges législatifs et infranationaux. Les deux parties ont convenu de soutenir les représentants des médias de l'autre pays présents dans leur pays et de faciliter leur travail et de faciliter les voyages dans les deux sens. Les deux parties ont convenu de faciliter l'accès à leurs locaux diplomatiques respectifs.

Multilatéralisme : Les deux parties ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme et leur volonté de soutenir le rôle central des Nations Unies dans les affaires internationales, de protéger et d'améliorer le système commercial international fondé sur des règles et s'appuyant sur l'Organisation mondiale du commerce, et d'assurer la stabilité et le bon fonctionnement des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales. Le Canada prend bonne note de l'initiative sur la gouvernance mondiale proposée par la Chine. Les deux parties se sont engagées à améliorer la gouvernance mondiale ainsi qu'à renforcer la coordination et la coopération dans la mise en œuvre accélérée du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et de la réforme du système financier international. Le Canada se réjouit du fait que la Chine accueillera les réunions du Forum économique Asie-Pacifique (APEC) de 2026 et à la perspective d'une année fructueuse pour l'APEC. Le Canada remercie la Chine d'appuyer sa candidature en vue d'accueillir cet événement en 2029. Les deux parties chercheront à améliorer les échanges et la coopération au sein du G20 et se sont engagées à coopérer davantage sur les plans du climat et de l'environnement, notamment par le biais des réunions ministérielles sur l'action climatique, du Conseil chinois de coopération internationale en environnement et en développement, du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming à Montréal et du Protocole d'entente sur la coopération environnementale.

4. Le premier ministre Mark Carney a remercié le gouvernement et la population de la République populaire de Chine pour leur accueil chaleureux et amical. La Chine a accueilli favorablement la proposition de la partie canadienne invitant les dirigeants chinois à effectuer une visite au Canada à une date qui conviendra aux deux parties.

5. Durant la visite, les deux parties ont signé les documents de coopération suivants :

a. Protocole d'entente sur la coopération dans la lutte contre la criminalité entre la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la sécurité publique de la République populaire de Chine;

b. Protocole d'entente sur la coopération dans le domaine de la construction moderne en bois entre le ministère des Ressources naturelles du Canada, le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique et le ministère du logement et du développement urbain et rural de la République populaire de Chine;

c. Feuille de route entre le Canada et la Chine sur la coopération économique et commerciale;

d. Protocole d'entente sur le Comité mixte Chine-Canada sur la culture entre le ministère du Patrimoine canadien et le ministère de la culture et du tourisme de la République populaire de Chine;

e. Protocole d'entente sur la coopération en matière de salubrité des aliments et de santé animale et végétale entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments et l'administration générale des douanes de la République populaire de Chine;

f. Protocole d'entente sur le renforcement de la collaboration en matière d'énergie entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et l'Administration nationale de l'énergie de la Chine;

g. Lettre d'intention de coopération entre Destination Canada et China Media Group.

