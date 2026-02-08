Le lundi 9 février 2026 English

OTTAWA, ON, le 8 févr. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

11 h 30           

Le premier ministre tiendra un dîner de travail avec le premier ministre du Luxembourg, Luc Frieden.



Fermé aux médias


12 h 45           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Luxembourg, Luc Frieden.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

