OTTAWA, ON, le 8 févr. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

11 h 30 Le premier ministre tiendra un dîner de travail avec le premier ministre du Luxembourg, Luc Frieden.





Fermé aux médias



12 h 45 Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Luxembourg, Luc Frieden.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool au début de la rencontre

