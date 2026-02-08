Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
08 févr, 2026, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 8 févr. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
11 h 30
|
Le premier ministre tiendra un dîner de travail avec le premier ministre du Luxembourg, Luc Frieden.
|
Fermé aux médias
|
12 h 45
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Luxembourg, Luc Frieden.
|
Note à l'intention des médias :
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/media
Partager cet article