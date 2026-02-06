OTTAWA, ON, le 6 févr. 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, des athlètes du monde entier se réunissent en Italie pour célébrer l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2026.

Bonne chance aux membres d'Équipe Canada. Vous avez mérité de vivre ce moment. Vous avez travaillé fort, jour après jour, nuit après nuit, avec discipline, dévouement et persévérance. Vous êtes maintenant prêts à vous mesurer aux meilleurs athlètes du monde.

Le sport fait progresser notre pays. Dans un monde plus divisé et incertain, votre succès unira les Canadiennes et les Canadiens et nous rappellera que nous faisons partie d'un tout plus grand. Vous portez fièrement la feuille d'érable aux Jeux olympiques d'hiver. Merci de nous inspirer et de montrer aux Canadiennes et aux Canadiens ainsi qu'au monde entier ce que le Canada a de mieux à offrir.

L'ensemble de la population canadienne vous soutient. Ce moment vous appartient. C'est également une occasion pour nous de célébrer votre excellence et ce qui fait du Canada un pays remarquable. »

