Les commotions cérébrales dans le sport constituent un problème de santé publique en raison de leur fréquence et de leurs conséquences à court et à long terme sur la santé du cerveau.

GATINEAU, QC, le 26 sept. 2022 /CNW/ - C'est la Semaine de sensibilisation aux commotions cérébrales dans tout le Canada. Le sport, l'activité physique et les loisirs occupent une place importante dans la vie des enfants et des jeunes au Canada. Ils entraînent de nombreux avantages sur le plan social et la santé. Nous savons aussi que certaines de ces activités peuvent comporter des risques. Malheureusement, on estime que 46 000 enfants et jeunes ont reçu un diagnostic officiel de commotion cérébrale par les services d'urgence des hôpitaux en 2018-2019 après s'être blessés en faisant une activité physique.

Les commotions cérébrales subies lors de la pratique d'un sport ou d'un jeu constituent un problème de santé publique croissant en raison de leur fréquence et de leurs effets à court et à long terme sur la santé du cerveau. Que vous soyez un athlète de haut niveau ou en devenir, un adepte de sport, un entraîneur, un parent ou un fournisseur de soins de santé, vous devriez être en mesure de reconnaître les signes d'une commotion cérébrale et de savoir quelles sont les étapes permettant un rétablissement.

Le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs pour harmoniser les approches en matière de commotions cérébrales. Ensemble, nous poursuivons les efforts pancanadiens en matière de sensibilisation, de prévention, de détection et de gestion des commotions cérébrales. Notre gouvernement continue également de soutenir les organisations sportives nationales afin qu'elles puissent améliorer les règles de leur sport, les protocoles d'entraînement et les comportements dans le but de réduire le risque de commotions cérébrales.

En outre, par l'entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le gouvernement du Canada a investi 46,1 millions de dollars au cours des 5 dernières années - et d'autres fonds sont en voie d'être alloués - dans des recherches et des mesures visant à améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des traumatismes cérébraux, y compris les commotions cérébrales.

Nous avons tous un rôle à jouer dans la prévention, la reconnaissance et le traitement des commotions cérébrales. Nous vous invitons à en apprendre davantage sur cette blessure débilitante en parcourant les ressources dans les sites Web de l'Agence de la santé publique du Canada et de Parachute que nous puissions assurer la sécurité de tout le monde, et surtout celle de nos enfants.

En travaillant ensemble, nous pouvons rester forts et en bonne santé tout en demeurant actifs grâce aux activités sportives et récréatives que nous aimons

