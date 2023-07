VANCOUVER, BC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, ont fait la déclaration suivante concernant les négociations collectives entre l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique et le Syndicat international des débardeurs et des magasiniers du Canada :

« À 10h20 HAP, le ministre O'Regan a été informé que la BCMEA et L'ILWU ont accepté les conditions de règlement des médiateurs fédéraux. Les parties sont parvenues à un accord de principe. Les parties finalisent les détails de la reprise du travail dans les ports.

Nous remercions le syndicat et l'employeur et pour leur engagement dans le processus de négociation collective, ainsi que les médiateurs fédéraux pour le rôle déterminant qu'ils ont joué en soutenant les parties dans leurs négociations et en proposant un accord satisfaisant.

L'ampleur de ces perturbations est considérable. Elle a montré à quel point les relations l'industrie et les syndicats sont importantes pour notre intérêt national. Nos chaînes d'approvisionnement et notre économie en dépendent. Nous ne voulons pas nous retrouver dans la même situation. Des accords comme celui-ci, conclus entre les parties à la table des négociation, sont le meilleur moyen d'éviter cela. C'est le meilleur moyen de préserver la stabilité à long terme de l'économie canadienne. Mais nous ne voulons pas nous retrouver dans cette situation. »

Lien connexe

Service fédéral de médiation et de conciliation

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Seamus O'Regan Jr., Ministre du Travail, 343-575-1065, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Nadine Ramadan, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, [email protected], 613-993-0055