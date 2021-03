OTTAWA, ON, le 25 mars 2021 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, et l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante après le dépôt du rapport de la vérificatrice générale du Canada sur l'audit de performance concernant la préparation et l'intervention en cas de pandémie :

« Nous remercions la vérificatrice générale de l'importante tâche qu'elle a assumée. Tout au long de la pandémie, le gouvernement du Canada a adapté son intervention au fur et à mesure que les connaissances sur le virus se sont approfondies partout dans le monde. Il est essentiel que les leçons tirées de nos interventions aident à améliorer le Canada. Pour cette raison, nous confirmons aujourd'hui que l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) acceptent toutes les recommandations découlant de l'audit de performance.

Pour protéger les Canadiens et les Canadiennes, l'ASPC et l'ASFC ont adapté leur intervention au cours de cette pandémie, notamment en mettant en place des mesures de santé publique, en s'empressant de mettre en œuvre de nouveaux règlements et en fournissant des directives. Pour renforcer sa capacité d'intervention contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a accordé des sommes et des ressources, notamment 690,7 millions de dollars sur deux ans dans l'Énoncé économique de l'automne 2020. Ce financement et les leçons tirées permettront à l'ASPC et à l'ASFC de continuer de modifier leur approche, en se basant sur les plus récentes données probantes accessibles et sur l'épidémiologie afin de toujours protéger les Canadiens et les Canadiennes. »

Quelques faits

L'audit de la vérificatrice générale a couvert la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020.

janvier 2020 au 30 juin 2020. L'ASPC et l'ASFC ont pris des mesures supplémentaires depuis juin 2020 et elles s'efforcent déjà de donner suite aux recommandations découlant de l'audit. Par exemple :

partage de données et de renseignements sur la santé publique entre les administrations au Canada - l'ASPC a lancé en octobre 2020 le Portail national de données sur la santé publique COVID-19 afin de favoriser la collecte, l'échange et la gestion de données sur la COVID-19 et elle collabore avec des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec des intervenants à l'élaboration d'une stratégie pancanadienne en matière de données sur la santé;

- l'ASPC a lancé en octobre 2020 le Portail national de données sur la santé publique COVID-19 afin de favoriser la collecte, l'échange et la gestion de données sur la COVID-19 et elle collabore avec des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec des intervenants à l'élaboration d'une stratégie pancanadienne en matière de données sur la santé;

détection rapide des événements de santé publique - un examen indépendant du système canadien de surveillance de la santé publique mondiale, appelé « Réseau mondial d'information en santé publique » (RMISP), a été entrepris pour s'assurer que le système répond toujours aux besoins en santé publique d'aujourd'hui, notamment qu'il remplit son rôle dans la surveillance de la santé publique à l'échelle nationale et internationale. Un groupe d'experts externes est chargé de cet examen et doit présenter ce printemps son rapport final, assorti de recommandations;



mesures frontalières et sanitaires concernant la COVID-19 et visant les voyageurs - l'ASFC et l'ASPC poursuivent leur collaboration. L'ASFC a élargi le soutien fourni aux agents des services frontaliers (ASF) de première ligne au-delà des bulletins existants sur les directives opérationnelles, de l'accès en tout temps à du soutien en direct et des examens de cas réguliers. À cette fin, elle a organisé des séances d'information technique détaillées avant la mise en œuvre de décrets d'urgence nouveaux ou modifiés. Elle a également établi un processus de surveillance des décisions prises par les ASF concernant l'application des décrets aux fournisseurs de services essentiels et elle élabore actuellement un outil de formation pour aider les ASF à comprendre les tenants et aboutissants des décrets;



application de la quarantaine obligatoire liée à la COVID-19 - en novembre 2020, l'ASPC a rendu obligatoire la communication des coordonnées et des plans de quarantaine au moyen de l'application mobile et du site Web ArriveCAN, ce qui a considérablement amélioré la collecte de renseignements sur les voyageurs et facilité la vérification du respect des exigences obligatoires.

