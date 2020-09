OTTAWA, ON, le 30 sept. 2020 /CNW/ - Les coprésidentes du Comité consultatif spécial fédéral, provincial et territorial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes, à savoir la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, et la Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la publication de nouvelles données sur les méfaits liés aux opioïdes au Canada pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020.

La crise des surdoses d'opioïdes continue d'avoir des effets dévastateurs sur la vie de nombreux Canadiens, ainsi que leur famille et leurs collectivités. Selon les nouvelles données nationales diffusées aujourd'hui, 16 364 personnes sont décédées d'une surdose présumée d'opioïdes au Canada du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020, les trois premiers mois de 2020 ayant été marqués par 1 018 décès et 1 067 hospitalisations liés à une intoxication par des opioïdes.

Malheureusement, depuis mars 2020, le nombre de méfaits liés aux opioïdes, notamment les décès, est le plus élevé que plusieurs provinces et territoires ont signalé depuis qu'ils ont commencé à surveiller la crise. Cette situation pourrait s'expliquer par l'offre croissante de drogues de rue, imprévisible et toxique, par l'accès limité aux services proposés aux personnes qui consomment des substances pendant l'épidémie, et par les sentiments d'isolement et d'anxiété que la COVID-19 ainsi que les mesures de santé publique mises en œuvre pour limiter les répercussions de la pandémie au Canada ont pu susciter. En conséquence, plus de gens prennent des drogues lorsqu'ils sont seuls, ce qui accroît leur risque de surdose et de décès.

Nous devons continuer à faire comprendre au plus grand nombre de personnes que le trouble de l'usage d'une substance n'est pas un choix, mais une affection médicale traitable requérant un large éventail d'options de soins et de traitement. Il est plus important que jamais de diminuer la stigmatisation associée à la consommation de substances, d'offrir aux gens les services et le soutien qui répondent le mieux à leurs besoins et de réduire les méfaits. La collaboration multisectorielle est nécessaire pour gérer les facteurs sous-jacents de cette crise, qui amplifient les risques pour les Canadiens, notamment les troubles mentaux, les facteurs socioéconomiques (logement, emploi), l'inclusion sociale et l'accès à des services de santé.

Les initiatives d'approvisionnement de drogues à risques réduits font partie des outils à notre disposition pour prévenir les surdoses et sont une composante importante d'une approche globale pour lutter contre la crise des opioïdes. Dans le cadre de ces initiatives vitales, des médicaments d'ordonnance sont fournis aux personnes aux prises avec des troubles liés à la consommation de substances comme solution de rechange aux drogues illégales et toxiques. De plus, elles constituent une bouée de sauvetage puisqu'elles mettent les patients en relation avec d'importants services sociosanitaires, notamment des services de traitement et de santé mentale, auxquels la pandémie de COVID-19 peut compliquer l'accès.

La COVID-19 fait partie de notre vie quotidienne depuis plus de six mois maintenant et sera vraisemblablement présente pendant encore de nombreux mois. Nous savons qu'elle a des conséquences tragiques sur les personnes qui consomment des substances, ainsi que sur leur famille et leurs collectivités. Nous devons tous unir nos efforts pour accroître l'offre de services de soutiens sociosanitaires, notamment en prenant des mesures de réduction des méfaits, de traitement et de prévention, et pour fournir des soins avec compassion.

Les Canadiens peuvent avoir l'assurance que la riposte à la crise des opioïdes reste l'une des grandes priorités des médecins hygiénistes en chef et des hauts fonctionnaires de la santé publique de tous les ordres de gouvernement à travers le Canada.

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Coprésidente, Comité consultatif spécial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes

Dre Jennifer Russell

Médecin hygiéniste en chef, Nouveau-Brunswick

Coprésidente, Comité consultatif spécial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes

