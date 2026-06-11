Déclaration du premier ministre Carney à l'occasion de l'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, nous donnons le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisée conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Au cours des cinq prochaines semaines, 48 pays s'affronteront lors de la plus grande Coupe du Monde de l'histoire de ce tournoi. Pour la première fois, des matchs de la Coupe du Monde masculine de la FIFA se dérouleront au Canada. Des matchs étant prévus à Vancouver et à Toronto, les bars sportifs, les hôtels et les salons seront bondés de partisans venus de tout le Canada et du monde entier.

Ce tournoi marquera le 40e anniversaire de la première participation du Canada à la Coupe du Monde de 1986 au Mexique. Depuis celle-ci, le soccer a connu un essor considérable à l'échelle de notre pays, que ce soit dans les écoles, les ruelles ou les centres de formation. Et tout en suivant les autres équipes, les Canadiennes et les Canadiens encouragent fièrement la leur, vêtus de maillots canadiens arborant le nom de joueurs canadiens. De Christine Sinclair, qui a battu le record historique de buts marqués en sélection, à Alphonso Davies, qui a marqué contre la Croatie lors de la dernière Coupe du Monde, Équipe Canada nous a prouvé que le Canada a sa place sur n'importe quel terrain, face à n'importe quelle équipe.

Afin de poursuivre sur cette lancée, le nouveau gouvernement du Canada a récemment effectué le plus important investissement dans le sport de toute l'histoire du pays. Grâce à un financement de plus de 750 millions de dollars, nous appuyons nos athlètes, du terrain de jeu jusqu'au podium. Nous soutenons le Centre national d'entraînement de Canada Soccer, qui servira de siège permanent du soccer au Canada. Le mois dernier, nous avons annoncé 330 projets liés au soccer partout au pays, allant de la diffusion de matchs en direct à des programmes culturels sur le thème du soccer, afin que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens puissent célébrer ensemble la Coupe du Monde.

La Coupe du Monde de la FIFA devrait créer et soutenir près de 25 000 emplois et injecter 2 milliards de dollars dans l'économie canadienne, mais le véritable impact de cet événement ira bien au-delà des matchs. Il se manifestera aussi chez les Canadiennes et les Canadiens qui regarderont nos joueurs affronter leurs adversaires dans nos stades, entourés de leurs partisans. Le Canada est prêt pour le beau jeu. »

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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