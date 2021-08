GATINEAU, QC, le 5 août 2021 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, le commissaire des travailleurs et travailleuses de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC), Pierre Laliberté, et la commissaire des employeurs, Nancy Healey, ont publié aujourd'hui la déclaration ci-dessous à propos du lancement des consultations sur la modernisation du régime d'assurance-emploi. L'enquête en ligne se déroulera du lundi 9 août au vendredi 8 octobre 2021 sur le site canada.ca/assurance-emploi-consultations.

« Il est dans l'intérêt commun des travailleurs, des employeurs et du gouvernement du Canada de revitaliser et de moderniser le régime d'assurance-emploi du Canada afin qu'il puisse s'adapter à la nature en évolution du travail et aider véritablement à combler les besoins du marché du travail actuel.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière certaines lacunes préexistantes touchant l'accessibilité, le caractère suffisant et l'efficience du régime d'assurance-emploi ainsi que la capacité du régime à remplir un rôle de stabilisateur de l'économie lorsque la conjoncture économique l'exige. Tandis que la nature même du travail évoluait, le régime d'assurance-emploi n'a pas suivi le rythme; il n'appuie pas adéquatement les travailleurs autonomes et les travailleurs à la demande; en outre, il ne peut plus intervenir avec la vitesse et la souplesse nécessaires ni offrir des prestations d'assurance-emploi d'un niveau suffisant pour pouvoir soutenir adéquatement les travailleurs lors d'interruptions de travail.

Un régime d'assurance-emploi moderne est aussi un moyen d'appuyer l'efficience et la résilience du marché du travail, de pair avec la prise en compte des répercussions financières que les changements pourraient avoir - à l'heure actuelle, ce sont les employeurs et les travailleurs qui assument entièrement ces répercussions, par l'entremise des cotisations.

Les consultations entourant la modernisation du régime d'assurance-emploi du Canada, qui ont été officiellement lancées aujourd'hui, serviront à établir un plan directeur à l'appui d'une initiative tripartite ambitieuse du gouvernement, des employeurs et des travailleurs visant à élaborer une feuille de route afin de bâtir une économie plus inclusive et plus résiliente, et à aider les Canadiens à reprendre leurs activités au lendemain de la pandémie. Le processus de consultation sur le régime d'assurance-emploi aidera le gouvernement du Canada à mieux comprendre les besoins des travailleurs et des employeurs, les uns et les autres pouvant tirer avantage des améliorations apportées au régime, notamment en ce qui touche les enjeux reliés à l'accès, à la suffisance et à l'abordabilité. Depuis plus de 80 ans, la CAEC joue un rôle de leadership crucial pour superviser le fonctionnement du régime d'assurance-emploi et faire valoir les points de vue importants des travailleurs et des employeurs. Dans le contexte de la transition vers un régime d'assurance-emploi moderne, il est essentiel de réaffirmer l'importance de la CAEC et de veiller à ce que celle-ci puisse continuer d'exercer son rôle de leadership à la fois durant ces consultations et par la suite.

La participation des parties prenantes et les commentaires recueillis au cours de ces consultations aideront à bâtir un régime d'assurance-emploi plus adapté aux besoins en évolution des travailleurs et des employeurs, tout en préservant sa viabilité financière à long terme.

Bien que les intérêts et les points de vue des différentes parties prenantes ne concordent pas toujours, l'approche tripartite permettra de s'assurer que tous les points de vue sont pris en compte en vue de définir une démarche pondérée et efficace pour déterminer comment moderniser le régime d'assurance-emploi afin de mieux soutenir les travailleurs et les employeurs, aujourd'hui comme demain. »

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Ashley Michnowski, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca