OTTAWA, ON, le 25 oct. 2025 /CNW/ - « Déclaration du président Zelenskyy, du premier ministre Carney, du chancelier Merz, du président Macron, de la première ministre Meloni, du premier ministre Tusk, de la présidente von der Leyen, du président Costa, du premier ministre Starmer, du premier ministre Støre, du président Stubb, de la première ministre Frederiksen, du premier ministre Sánchez, du premier ministre Kristersson, du premier ministre Michal, de la première ministre Silina et de la première ministre Frostadóttir sur la paix en Ukraine.

Nous sommes tous unis dans notre désir d'une paix juste et durable, que mérite le peuple ukrainien.

Nous apportons notre plein soutien à la position du président Trump selon laquelle les hostilités doivent cesser immédiatement et la ligne de contact actuelle doit servir de point de départ aux négociations. Nous réaffirmons notre attachement au principe selon lequel les frontières internationales ne peuvent être modifiées par la force.

Les tactiques obstructionnistes de la Russie ont, à maintes reprises, démontré que l'Ukraine est la seule partie véritablement engagée en faveur de la paix. Il est manifeste que Poutine continue de faire le choix de la violence et de la destruction.

Nous sommes donc convaincus que l'Ukraine doit se trouver dans la position la plus forte possible, avant, pendant et après tout cessez-le-feu. Nous devons intensifier la pression sur l'économie russe et son industrie de défense jusqu'à ce que Poutine soit prêt à faire la paix. Nous travaillons à la mise en place de mesures visant à exploiter pleinement la valeur des avoirs souverains immobilisés de la Russie afin que l'Ukraine dispose des ressources dont elle a besoin.

Les dirigeants se réuniront plus tard cette semaine dans le cadre du Conseil européen et de la Coalition des volontaires pour examiner les prochaines étapes et renforcer encore le soutien apporté à l'Ukraine. »

