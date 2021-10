En octobre, les Canadiens célèbrent le Mois du patrimoine latino-américain

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2021 /CNW/ - En 2018, le Parlement du Canada désignait octobre comme Mois du patrimoine latino-américain, en reconnaissance de l'immense apport de la communauté latino-américaine à la société canadienne.

Les Canadiens d'origine latino-américaine, en provenance des 20 pays d'Amérique latine, constituent une communauté importante et croissante au pays. Ils enrichissent notre tissu national par la grande diversité et vitalité de leurs cultures, cuisine, musique, danse et plus encore. Grâce aussi à leur esprit d'entrepreneuriat, les membres de la communauté latino-américaine contribuent fortement à l'essor et à la prospérité du Canada.

Nous invitons toute la population du Canada à approfondir ses connaissances sur le patrimoine latino-américain et à faire honneur aux riches traditions culturelles et artistiques de nos concitoyens d'origine latine. Nous vous souhaitons un excellent Mois du patrnimoine latino-américain, haut en couleurs!

