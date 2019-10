Déclaration à l'occasion du Mois du patrimoine allemand et de la période de neuf jours de l'Oktoberfest

En octobre, les Canadiens soulignent le Mois du patrimoine allemand et la période de neuf jours de l'Oktoberfest

OTTAWA, le 2 oct. 2019 /CNW/ - En 2016, la Chambre des communes désignait officiellement octobre comme étant le Mois du patrimoine allemand, et la période de neuf jours commençant le vendredi précédant l'Action de grâce comme étant l'Oktoberfest.

Fière de son riche patrimoine, la communauté allemande du Canada a grandement contribué à la vie sociale, économique, politique et culturelle du pays. Ses trois millions de membres en font l'une des plus grandes communautés culturelles au Canada. Des arts aux sciences, en passant par le sport et les affaires, les Canadiens d'origine allemande demeurent bien actifs au sein de notre société. De plus, ils nous ont offert de belles traditions, dont la grande fête de l'Oktoberfest.

En ce Mois du patrimoine allemand, nous invitons tous les Canadiens à en apprendre davantage sur la force de la culture allemande au pays, ainsi qu'à participer aux activités visant à célébrer l'Oktoberfest!

