En octobre, les Canadiens célèbrent le Mois du patrimoine allemand et l'Oktoberfest

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2021 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes d'origine allemande ont contribué de façon remarquable à l'essor du pays, et leur héritage façonne son tissu social et économique. Octobre nous offre l'occasion de célébrer le Mois du patrimoine allemand et l'Oktoberfest, une période de neuf jours qui débute le vendredi précédant l'Action de grâce.

La communauté allemande compte plus de 3 millions de personnes. C'est l'une des plus grandes communautés culturelles au pays. Des arts aux sciences, en passant par le sport et les affaires, les Germano-Canadiens sont très actifs dans la société. Le Canada a adopté un large éventail de traditions et d'influences allemandes, dont l'Oktoberfest. Au cours de cette fête importante, on célèbre la culture et le patrimoine allemands en portant les vêtements bavarois traditionnels, en dégustant des bières et des mets délicieux et en dansant au son de la musique.

Tout au long du mois d'octobre, nous invitons les Canadiens des quatre coins du pays à en apprendre davantage sur la richesse de la langue et de la culture allemandes. Bon Mois du patrimoine allemand et joyeux Oktoberfest à tous et à toutes! Portez-vous bien et soyez prudents. Prost!

