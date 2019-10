Déclaration à l'occasion du Mois canadien de l'histoire islamique

En octobre, les Canadiens célèbrent le Mois canadien de l'histoire islamique

OTTAWA, le 1er oct. 2019 /CNW/ - En 2007, le Parlement du Canada proclamait octobre comme le Mois canadien de l'histoire islamique, afin de reconnaître l'apport important des membres de la communauté musulmane à toutes les sphères de la société canadienne.

Les musulmans canadiens enrichissent nos vies et contribuent à la prospérité du pays ainsi qu'à notre patrimoine. Leurs réalisations remarquables relèvent de plusieurs domaines, notamment la littérature, les mathématiques, les sciences, le sport et les arts.

Le Mois canadien de l'histoire islamique offre aux Canadiens de tous les horizons une occasion formidable d'en apprendre davantage sur l'histoire de l'islam au Canada et sur la diversité culturelle de la grande communauté musulmane canadienne.

Tout au long du mois d'octobre, nous vous invitons à en apprendre davantage sur le fascinant patrimoine de la communauté musulmane du Canada et à participer aux diverses activités qui seront offertes partout au pays. Ensemble, pour les générations actuelles et à venir, célébrons tout ce qui rend nos collectivités si uniques et dynamiques. Bon Mois canadien de l'histoire islamique à tous et à toutes!

