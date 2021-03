GATINEAU, QC, le 8 mars 2021 /CNW/ - La ministre du Travail, Filomena Tassi, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des femmes :

« En ce 8 mars, Journée internationale des femmes, nous célébrons les réalisations des femmes et des filles du monde entier et nous réaffirmons l'engagement du gouvernement du Canada à promouvoir l'égalité entre les sexes en milieu de travail. Alors que nous continuons de combattre la pandémie de COVID-19, notre gouvernement reconnaît que l'égalité est au cœur de la réussite économique future du Canada et que tout le monde en profite lorsque chaque personne est en mesure de se réaliser pleinement.

Pour souligner la Journée internationale des femmes, le gouvernement du Canada organise, les 8 et 9 mars 2021, un sommet de deux jours intitulé Réponse et relance féministes du Canada. Le sommet réunira des membres du milieu politique, des spécialistes, des dirigeantes féministes et des personnes ayant un vécu expérientiel qui se pencheront sur les répercussions de la COVID-19 sur la vie des femmes au Canada.

Au cours de la dernière année, nous avons tous dû relever divers défis en raison de la pandémie, mais les femmes ont été particulièrement touchées. Leur taux de participation au marché du travail a fortement chuté, car elles ont dû composer avec des pertes d'emploi, une diminution de leurs heures de travail et une difficulté accrue à concilier les exigences professionnelles et familiales. Nous devons veiller à épauler les femmes afin de ne pas perdre les gains que nous avons acquis ces dernières années en ce qui concerne une plus grande égalité entre les sexes, ici au Canada et partout dans le monde.

Une réponse et une relance inclusives font progresser l'égalité entre les sexes et garantissent une stabilité socioéconomique à l'ensemble de la population canadienne. Le gouvernement du Canada a donc adopté un certain nombre de mesures importantes pour atteindre une plus grande égalité entre les sexes.

Réduction de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et accroître l'égalité au travail

En novembre 2020, le gouvernement a publié par anticipation le projet de règlement sur l'équité salariale dans la partie I de la Gazette du Canada afin de permettre aux parties intéressées de formuler des commentaires. Le gouvernement fixera une date potentielle d'entrée en vigueur de la Loi sur l'équité salariale et du Règlement plus tard en 2021. Le gouvernement du Canada est un membre actif de la Coalition internationale pour l'équité salariale, un partenariat multipartite qui vise à réduire l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et à obtenir le paiement d'un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Le 1er janvier 2021, de nouvelles mesures de transparence salariale sont entrées en vigueur. Ces mesures aideront à combler l'écart de rémunération qui touche les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles. Grâce au leadership des employeurs, nous prévoyons que ces mesures contribueront à faire évoluer les attentes et la culture du monde des affaires vers une égalité accrue et de meilleurs résultats pour les travailleurs et leur famille. Le gouvernement mettra sur pied un groupe de travail chargé de réviser la Loi sur l'équité en matière d'emploi et de recommander des améliorations. Une loi renouvelée jouera un rôle clé afin que la relance économique du Canada soit équitable et inclusive.

Travailler à prévenir le harcèlement et la violence en milieu de travail

Le 1er janvier 2021, le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail est entré en vigueur afin de mieux protéger la main-d'œuvre des milieux de travail sous réglementation fédérale contre les comportements blessants, qui touchent les femmes de manière disproportionnée. Sur la scène mondiale, notre gouvernement a joué un rôle de premier plan dans la négociation et l'adoption de la Convention no 190 de l'Organisation internationale du Travail, le tout premier traité mondial sur l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires provinciaux et territoriaux afin de ratifier cette importante Convention.

S'adapter à la nature changeante du travail

Notre gouvernement est conscient que la tendance s'accélère en faveur du télétravail, des plateformes numériques et du travail à la demande. Les femmes, qui sont plus susceptibles d'effectuer ce type de travail, ont également été bien davantage touchées par le changement massif et soudain qui a propulsé le travail à domicile. Nous lançons des consultations afin de mieux comprendre ces tendances. En tant que ministre du Travail, j'ai également organisé plusieurs rencontres avec les travailleurs, les syndicats et les employeurs, de même qu'avec mes homologues provinciaux et territoriaux, de manière à pouvoir discuter de la nature changeante du travail. Ces rencontres se sont révélées très productives et empreintes d'un fort esprit de collaboration. Ce dernier est d'ailleurs crucial à une relance forte, équitable et juste.

La pandémie a entraîné son lot de défis pour les travailleurs, les syndicats, les employeurs et l'économique. Nous continuerons de nous appuyer sur le travail que notre gouvernement a réalisé avant la pandémie et depuis le début de celle-ci dans la création de milieux de travail sains, sécuritaires et inclusifs. C'est lorsque chacun d'entre nous a une juste chance de réussir que nous prospérons.

Aujourd'hui, je m'engage à appuyer une relance inclusive face à la COVID-19 dans ma collectivité et partout au Canada. Je vous encourage à célébrer la Journée internationale des femmes en faisant la même chose et en utilisant le mot-clic #RelanceFéministe pour démontrer votre appui. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Lars Wessman, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Travail, Filomena Tassi, 613-854-3920, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

