John Turner, 17e premier ministre du Canada, est mort à l'âge de 91 ans

TORONTO, le 19 sept. 2020 /CNW/ - John Turner est décédé paisiblement chez lui, entouré de sa famille, à Toronto, en Ontario, le samedi 19 septembre 2020, à l'âge de 91 ans. Il est né dans le Surrey, en Angleterre, le 7 juin 1929.

Il laisse derrière lui sa femme de 57 ans, Geills McCrae Turner (née Kilgour); sa sœur, Brenda Norris; ses enfants, Elizabeth, Michael, David et Andrew; et ses huit petits-enfants, Clare et Fiona Jasper (David Jasper), Robbie et Christina (Lara Zink), Dylan et Olivia (Deirdre Horgan) ainsi que Jack et Luke (Leslie Black).

Avocat et homme politique accompli, John Turner était reconnu pour son intégrité personnelle et son engagement envers la démocratie. Au cours des trois décennies où il a servi dans la fonction publique en qualité de ministre, chef de l'opposition et 17e premier ministre du Canada (1984), il s'est consacré sans relâche à la défense des valeurs et des principes canadiens.

De plus amples renseignements sur les funérailles suivront.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca