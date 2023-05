Début des consultations pour le déploiement de la zone économique métropolitaine

QUÉBEC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, le maire de Québec, M. Bruno Marchand, et le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, confirment que les consultations pour le déploiement de la zone économique métropolitaine (ZEM) sont maintenant entamées.

Début des travaux

Les partenaires de la ZEM se rencontrent déjà depuis mars dernier et poursuivront leurs efforts concertés sur une base hebdomadaire. La Chambre de commerce et d'industrie de Québec, la Chambre de commerce et d'industrie du grand Lévis et la Jeune chambre de commerce de Québec ont préparé une démarche de consultation auprès des entreprises. Les gens d'affaires ont maintenant la possibilité d'exprimer leurs besoins et leurs attentes envers le déploiement de la zone économique métropolitaine et de s'inscrire à des ateliers.

Annonce des résultats

Québec International et la Communauté métropolitaine de Québec travailleront avec les autres partenaires de la zone, au cours des prochains mois, sur l'analyse des résultats de la consultation, l'organisation des ateliers et l'élaboration des plans d'action pour chaque axe prioritaire.

Conférence de presse

Une conférence de presse aura lieu le 22 juin prochain, à Lévis, afin que soient présentés les différents axes de travail à saveur économique ainsi que les gens d'affaires de la région qui seront responsables des thèmes, de même qu'un échéancier des travaux et des ateliers à venir au cours de l'automne.

Vision stratégique

À la fin de l'automne, la vision stratégique et les plans d'action de la zone seront présentés au public lors d'une journée économique. À ce moment, un bureau de coordination sera activé en vue de la mise en œuvre des initiatives pour le déploiement de la zone au cours des prochaines années.

Citations :

« Les consultations nous permettront d'obtenir un portrait partagé des besoins et des enjeux. C'est en unissant nos forces et notre détermination que nous pourrons faire de nos régions une grande source de fierté et de prospérité. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis heureux de constater que les travaux de la zone économique métropolitaine vont bon train. Il s'agit d'un dossier majeur, qui me tient particulièrement à cœur. Je suis ravi de voir que nous sommes à l'étape importante des consultations, lesquelles nous permettront, à terme, de créer une zone qui répondra mieux aux besoins des entreprises de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je le dis depuis notre arrivée en poste : Québec et Lévis doivent arrêter de se développer dos au fleuve. C'est exactement ce que nous souhaitons faire avec ces consultations qui nous permettront d'aller chercher les vraies priorités des gens des deux rives. Nous devons nous voir comme complémentaires et comme de réels complices. Au final, tout le monde y gagnera ! Nos entreprises seront soutenues par une économie plus forte, axée sur une meilleure gestion de nos ressources. Je suis très fier de cette équipe solide qui se bâtit d'un côté comme de l'autre du Saint-Laurent. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Notre objectif est de concrétiser une zone économique inclusive, qui regroupera l'ensemble des forces vives des communautés concernées, afin d'être en mesure d'accompagner tous nos partenaires dans la mise en œuvre de leurs initiatives porteuses d'avenir pour les deux régions. »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Faits saillants :

Les deux maires et les deux ministres concernés ont convenu, lors de l'annonce du 9 mars dernier, de travailler de concert afin d'élaborer une vision stratégique qui répond aux enjeux du territoire.

Le leadership du déploiement de la zone économique métropolitaine est assuré par les quatre élus et mis en œuvre par leurs équipes respectives, soit le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Direction du développement économique de la Ville de Québec et la Direction du développement économique de la Ville de Lévis.

Conscient que la Nation Huronne-Wendat est un partenaire économique important dans la région métropolitaine, les parties travaillent en étroite collaboration, en visant une contribution significative à la nation dans les réflexions et les travaux de développement de la zone. D'ailleurs, la Direction du développement économique du Conseil de la Nation Huronne-Wendat se joindra au comité de mise en œuvre de la ZEM.

Les partenaires de la zone sont la Chambre de commerce & d'industrie de Québec, la Chambre de commerce et d'industrie du grand Lévis, la Jeune chambre de commerce de Québec, Québec International, la Communauté métropolitaine de Québec, la MRC de La Jacques-Cartier, la MRC de La Côte-de-Beaupré, la MRC de L'Île-d'Orléans, la Ville de L' Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures .

