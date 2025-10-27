Feu vert pour la construction d'un nouveau pavillon au Cégep Édouard-Montpetit

LONGUEUIL, QC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, en compagnie de la députée de Marie-Victorin, Shirley Dorismond, a confirmé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 163,5 millions de dollars du gouvernement du Québec pour la construction d'un tout nouveau pavillon au Cégep Édouard-Montpetit. Cet investissement répond directement au besoin important d'infrastructures additionnelles au campus de Longueuil, dans un contexte où le nombre d'étudiants dans le réseau collégial est en croissance. Ce montant, qui complète le montage financier, porte la contribution gouvernementale totale à 182,6 millions de dollars. L'ensemble de la communauté étudiante bénéficiera de nouveaux espaces de vie modernes qui accueilleront notamment les affaires étudiantes, le centre d'innovation pédagogique et les cliniques-écoles du Cégep (santé, imagerie médicale, orthèses visuelles et buccodentaires).

Le pavillon comptera cinq niveaux et un sous-sol partiel. Le projet inclut également la reconstruction de la passerelle existante qui permettra une communication directe entre le premier étage de l'aile C et le nouveau pavillon. Des travaux de réaménagement des espaces libérés par le déplacement des cliniques-écoles sont prévus pour permettre de combler certains besoins liés à l'augmentation du nombre d'étudiants prévue dans les prochaines années.

L'accueil des premiers étudiants dans le nouveau pavillon est prévu pour août 2029, tandis que la mise en service complète de l'infrastructure, incluant les réaménagements, est prévue pour mai 2030.

Citations :

« Je suis heureuse de cet important investissement qui permettra au Cégep Édouard-Montpetit d'aller de l'avant avec la construction de son nouveau pavillon. Les étudiants auront accès à des espaces accueillants et modernes pour poursuivre leur formation. Une excellente nouvelle! Le réseau collégial accueille chaque année un nombre croissant d'étudiants et notre gouvernement va continuer d'investir pour répondre aux besoins en matière d'infrastructures. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le Cégep Édouard-Montpetit est un acteur majeur de la vitalité de la Montérégie. C'est un pôle incontournable qui accueille non seulement les étudiants, mais aussi des milliers de citoyens du fait de la vaste étendue des services qui y sont offerts, notamment en santé, en culture ainsi que dans le milieu du sport et du loisir. Ce nouveau pavillon viendra donc ajouter plus d'espace à l'établissement, contribuant du coup à l'atteinte de ses objectifs de formation et de services publics. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie

« J'ai consacré beaucoup d'efforts et d'énergie à faire avancer ce projet, car le pavillon Santé s'inscrit au cœur de notre mission : innover et améliorer l'accès à la première ligne pour la population. Ces cliniques offriront des retombées directes à la population de Marie-Victorin, contribuant ainsi au bien-être collectif et au développement social de notre communauté. Ces cliniques offriront aux étudiants des occasions concrètes d'appliquer leurs connaissances, de collaborer avec leurs pairs et de relever de réels défis. Je suis impatiente de voir ce pavillon prendre vie et devenir un lieu d'apprentissage, de partage et d'impact concret pour tous. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin

« Le Pavillon de la santé et de l'innovation du Cégep Édouard-Montpetit incarne une vision ambitieuse et porteuse d'avenir, soit celle d'un arrimage audacieux entre les milieux de l'enseignement, de la pratique clinique et de la vie citoyenne. Ce projet s'inscrit en tous points dans notre mission éducative et reflète notre volonté de contribuer activement au mieux-être de notre communauté. Nous ne pourrions être plus fiers de le voir se réaliser. »

Hélène Bailleu, directrice générale du Cégep Édouard-Montpetit

Fait saillant :

Ce projet est géré par la Société québécoise des infrastructures (SQI).

Liens connexes :

