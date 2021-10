Ensemble, les cinq artistes en lice -- Gabi Doa, (côte Ouest et Yukon), Laakkuluk Williamson Bathory (Prairies et Nord), Rajni Perera (Ontario), Lorna Bauer (Québec) et Rémi Belliveau (Atlantique) -- représentent toutes les régions du Canada. Leurs œuvres combinées couvrent une gamme dynamique de médiums -- photographie, sculpture, performance, peinture et installations vidéo.

« Dans leurs œuvres, les artistes explorent des idées et des questions prémonitoires allant du changement climatique et de la durabilité à la crise mondiale des réfugiés et aux souvenirs culturels partagés. Ils partagent également leurs visions d'un avenir possible et imaginé. Je suis honorée de participer à cette exposition novatrice d'artistes canadiens émergents aussi talentueux », a indiqué Josée Drouin-Brisebois, commissaire de l'exposition et conservatrice principale de l'art contemporain au Musée des beaux-arts du Canada.

« Je tiens à féliciter personnellement ces cinq artistes inspirants de la courte liste pour le Prix Sobey pour les arts 2021 », a déclaré Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts. « Depuis 20 ans, la Fondation Sobey pour les arts est fière de soutenir les artistes visuels canadiens avec ce prix, et nous sommes ravis de célébrer leur travail exceptionnel au Musée des beaux-arts du Canada. L'étendue des pratiques contemporaines de tout le pays est bien représentée. »

« Ces cinq artistes de la courte liste proviennent de toutes les régions du Canada et représentent la force et l'avenir de l'art contemporain », a souligné Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada. « Nous sommes honorés et enthousiastes à l'idée de mettre les Canadiens en contact avec ces brillants artistes et de célébrer leur travail dans le cadre de cette exposition dynamique en personne au Musée. »

Reconnu mondialement comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains, le Prix Sobey pour les arts célèbre la carrière d'artistes canadiens émergents de tous âges par le biais d'un soutien financier, d'une exposition mettant en valeur les pratiques des cinq artistes de la courte liste, ainsi que d'une reconnaissance nationale et internationale.

Présenté chaque année, le Prix Sobey pour les arts offre une reconnaissance financière importante et un soutien professionnel à certains des artistes émergents les plus passionnants du Canada. Le prix, d'une valeur de 400 000 $, est réparti entre les 25 artistes en nomination : 100 000 $ pour le gagnant, 25 000 $ pour les quatre finalistes de la courte liste et 10 000 $ chacun pour les artistes de la longue liste.

Cette année, le Prix Sobey pour les arts a ouvert le concours aux artistes émergents de tous âges à travers le Canada et a reçu un nombre record de candidatures. Un jury de conservateurs expérimentés, dont deux jurés internationaux, a sélectionné 25 artistes parmi les candidatures soumises -- cinq de chaque région désignée du Canada -- pour la longue liste. Un artiste de chaque région a ensuite été sélectionné par le jury pour la courte liste.

Le gagnant du Prix Sobey pour les arts sera annoncé lors d'un gala privé organisé au Musée des beaux-arts du Canada le 6 novembre 2021. L'exposition du Prix Sobey pour les arts 2021 du Musée des beaux-arts du Musée des beaux-arts du Canada est présentée avec le soutien de la Fondation artistique Sobey.

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus grande collection d'art autochtone contemporain au monde, ainsi que la plus importante collection d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions est d'accroître l'accès à l'art pour tous les Canadiens.

Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 avec pour mandat de poursuivre l'œuvre de l'entrepreneur et chef d'entreprise, feu Frank H. Sobey, qui était un collectionneur dévoué d'œuvres d'art canadien de qualité. La Fondation Sobey pour les arts poursuit le travail entrepris par Frank Sobey, en préservant des exemples représentatifs de l'art canadien des XIXe et XXe siècles. Le Prix Sobey pour les arts, lancé par la Fondation, a été décerné en 2002, 2004 et 2006 avant de devenir annuel en 2007.

